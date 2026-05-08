Rescatan a un hombre víctima de extorsión telefónica en Tlajomulco

Oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco, en coordinación con el Escudo C5 Jalisco, lograron rescatar a un hombre que estaba siendo víctima de extorsión telefónica.

De acuerdo con lo dado a conocer por la autoridad municipal, los hechos ocurrieron cuando, al paso de la unidad que realizaba su recorrido de vigilancia preventiva, una mujer les hizo un llamado para reportar el presunto robo de un vehículo de carga sobre el Circuito Metropolitano Sur, en la población de Santa Cruz de las Flores.

La mujer señaló que no encontraba la camioneta Nissan Estaquitas cargada con material de ferretería, por lo que de inmediato se inició el despliegue de unidades, así como la implementación de un cerco virtual por medio del C5 Tlajomulco.

Así, bajo una acción coordinada, se pudo localizar la unidad minutos después, sobre una gasolinera ubicada sobre Carretera a Morelia, en la misma población, en la zona conocida como Las Cuatas.

Al arribar al punto, los oficiales localizaron el vehículo abordado por el conductor, quien manifestó estar recibiendo instrucciones vía telefónica por parte de una mujer, quien bajo amenazas lo estaba obligando a permanecer en el sitio para entregar el vehículo con todo y la mercancía.

"Gracias a la rápida intervención del personal de la Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencia, se logró poner a salvo al masculino, confirmando que se trataba de una extorsión telefónica", explicó la autoridad municipal.

Bajo mando y conducción del Ministerio Público, se realizó la entrega del vehículo en el sitio para no revictimizar al ciudadano, quien estaba recibiendo las órdenes de la tercera persona.

¿Qué hago en caso de una extorsión telefónica?

En caso de recibir llamadas de este tipo, la Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencias de Tlajomulco pone a disposición de la ciudadanía el número directo del C5 Tlajo 33 3283 4545, así como el 911, para realizar el reporte y solicitar apoyo. La denuncia oportuna permite a la Comisaría actuar con mayor eficacia y reducir la incidencia de este delito en el municipio.

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MB