En el marco del Mundial de Futbol FIFA 2026, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, Volaris y ECPAT México, firmaron hoy una alianza para la protección de niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual durante la experiencia de viaje.

El convenio fue firmado por Raúl Revuelta Musalem, director del GAP y Enrique Beltranena Mexicano, presidente ejecutivo y fundador de Volaris.

¿Qué importancia tiene este acuerdo?

Enrique Beltranena, director de Volaris, destacó la importancia de este acuerdo, que impulsa el turismo responsable y que pone en el centro a las personas.

"Hoy más que nunca necesitamos construir destinos que no sólo reciban visitantes, sino que también protejan a quienes más lo necesitan", subrayó.

Asimismo, Raúl Revuelta Musalem, director del GAP, explicó que la prevención de este tipo de delitos exige la participación de todos los actores.

"No estamos hablando sólo de aerolíneas, aeropuertos, autoridades; sino que todos los que hoy confluyen en este ecosistema. Autoridades, organizaciones especializadas, prestadores de servicio en tierra. Migración, aduanas, Senasica y todas las autoridades que hoy están involucradas en el aeropuerto", sostuvo.

EL INFORMADOR / J. VELAZCO

Por su parte, Norma Elena Negrete, coordinadora nacional de ECPAT México, comentó que no se trata de un certificado sino de un aliado importante como el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

"Sabemos que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es una realidad global persistente. En México.

La Secretaría de Turismo, Michelle Friedman, destacó que desde el Gobierno del Estado con varias dependencias se han firmado convenios para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual.

"Con esto que nosotros firmamos también estarán en hoteles y en otros establecimientos turísticos", dijo. La firma del convenio fue realizada en el hotel del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

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