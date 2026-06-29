Ante una nueva ola de reportes ciudadanos por problemas de agua turbia y de mala calidad en distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, autoridades de Jalisco presentaron lo que conforma el plan estratégico para intervenir la infraestructura del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) , que contempla más de 30 acciones de corto, mediano y largo plazo, una inversión inicial superior a los 5 mil millones de pesos y un proyecto integral que, en su conjunto, superará los 20 mil millones de pesos.

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A través de un video compartido en redes sociales, el jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer, reconoció un deterioro de la infraestructura hídrica, "resultado de décadas de rezago en inversiones" y que, aunque las afectaciones recientes se han concentrado en alrededor de 200 colonias de las casi dos mil que abastece el SIAPA, el objetivo es atender de fondo las causas que han provocado la pérdida de calidad del servicio. El funcionario indicó que el plan abarca acciones relacionadas con la calidad del agua, el abastecimiento, la distribución, el saneamiento, la mitigación de inundaciones y la atención de socavones.

"Hoy queremos anunciar que tenemos un plan estratégico que contempla más de 30 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo para atender de manera integral esta situación. Desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento, hasta la mitigación de inundaciones y la atención de socavones", anunció Esquer Gutiérrez.

El jefe de gabinete afirmó que la primera etapa ya comenzó y cuenta con un fondo inmediato superior a los 5 mil millones de pesos provenientes de recursos estatales, "con la expectativa de obtener resultados en menos de un año, particularmente en la mejora de la calidad del agua que reciben los hogares metropolitanos". Sin embargo, dijo, la solución definitiva requiere obras de mayor alcance que deberán desarrollarse durante los próximos años para garantizar un sistema hídrico con capacidad suficiente para atender el crecimiento de la ciudad y mejorar el servicio.

"La primera parte de este plan ya está en ejecución, y le hemos destinado, de manera inmediata, un fondo de más de cinco mil millones de pesos con recursos propios del estado, y en menos de un año estas acciones nos permitirán ver resultados en la calidad de agua de la ciudad", expresó.

Cuatro obras estructurales buscarán transformar el sistema de abastecimiento

Para ello, dijo el jefe de gabinete, como parte de la segunda etapa del proyecto, el Gobierno de Jalisco planteó cuatro obras consideradas estratégicas para modernizar la infraestructura de abastecimiento de agua potable en la metrópoli. La principal corresponde al nuevo Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, obra que permitirá reemplazar el sistema antiguo de conducción, reducir la extracción de agua del Lago de Chapala, disminuir el impacto ambiental y bajar los costos de bombeo.

A este proyecto se suma la segunda etapa de reconversión de la Planta Potabilizadora Número 1, la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora Número 3 y la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 5. En conjunto, estas intervenciones representan una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y forman parte de la estrategia con la que el Gobierno estatal busca garantizar el suministro de agua de mejor calidad para los municipios metropolitanos.

Alberto Esquer explicó que para concretar estas obras será indispensable la participación del Gobierno Federal y del Congreso del Estado, y que en los próximos días se enviarán las iniciativas necesarias para obtener el financiamiento y el marco legal que permita desarrollar los proyectos de infraestructura. "La suma de todas estas acciones representa una inversión de más de 20 mil millones de pesos y permitirá al SIAPA que pueda ofrecer agua de calidad a los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara", aseveró.

Asimismo, hizo un llamado para que los tres órdenes de Gobierno, los poderes públicos y la ciudadanía participen de manera conjunta en la solución del problema, al considerar que el rescate del sistema hídrico requiere decisiones de largo plazo y una estrategia compartida entre autoridades y usuarios.

"No estamos empezando de cero, pero las decisiones que tomaremos hoy son las que garantizan que las próximas generaciones tengan agua de calidad y el sistema hídrico que nos merecemos en la ciudad", añadió Esquer Gutiérrez.

Rehabilitación de la Planta 1 iniciará esta semana y buscan evitar el paso del agua por zonas contaminadas

Por su parte, el titular del SIAPA, Ismael Jáuregui, informó que una de las primeras acciones operativas será la rehabilitación del módulo de la Planta Potabilizadora Número 1, ubicada en Miravalle , instalación que este año cumplirá 70 años de operación y que actualmente produce más de la mitad del agua potable que consume el Área Metropolitana de Guadalajara.

CAPTURA DE PANTALLA/FACEBOOK/SIAPA GDL

El funcionario detalló que, de forma paralela, ya se encuentra en construcción la segunda etapa del acueducto y sistema de bombeo de La Calera, infraestructura que permitirá transferir el suministro desde el sistema antiguo hacia el Acueducto Chapala–Guadalajara mediante un bypass. Con ello, explicó, se evitará que el agua recorra uno de los tramos con mayores problemas de contaminación en el Canal de Las Pintas antes de llegar a la planta potabilizadora, lo que contribuirá a mejorar la calidad del líquido que se procesa para abastecer a la ciudad.

CAPTURA DE PANTALLA/FACEBOOK/SIAPA GDL

Ismael Jáuregui agregó que entre las acciones ya en proceso también se encuentra el colector Villa Fontana, ubicado en la colindancia entre Tlaquepaque y Tlajomulco, además de otros trabajos de saneamiento e infraestructura hidráulica que buscan fortalecer el funcionamiento del sistema metropolitano y reducir los problemas que actualmente afectan la calidad del agua.

"Ya está en proceso la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema La Calera, que permitirá transferir el abasto de agua del sistema antiguo al Acueducto Chapala Guadalajara. Será un bypass que evitará que el agua que viene por el sistema antiguo recorra la parte más contaminada del Canal de Las Pintas y mejore la calidad del agua que llega a la potabilizadora de Miravalle", aseveró el titular del SIAPA.

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