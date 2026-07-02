Tlaquepaque confirma alrededor de 100 vehículos varados por inundación en Periférico y 8 de Julio

La tormenta registrada la tarde de este jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara ocasionó diversas inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, afectando principalmente al municipio de Tlaquepaque.

De hecho, uno de los puntos más críticos se dio en la zona de Periférico Sur y 8 de Julio , donde la crecida del agua ocasionó que varias decenas de vehículos quedaran varados.

A través de diversas imágenes compartidas en redes sociales se observó cómo el agua alcanzó hasta 1 metro de altura, confirmado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque.

La crecida de la corriente ocasionó que al menos 100 vehículos quedaran varados en el punto , incluyendo vehículos, camionetas de carga e incluso, unidades del transporte público. De acuerdo con las autoridades municipales, en el punto se analizan las valoraciones correspondientes para analizar si en la totalidad de ellos hubo ingreso del agua, o si solamente permanecieron en el punto para evitar afectaciones mayores.

Ante esta situación el Peribús dejó de operar en esta zona, al igual que suspendió operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero "al no existir condiciones seguras de operación en el cruce de Artesanos y Acueducto", refirió el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Únicamente prestó servicio de Tlajomulco Centro a Jalisco 200 Años, justo hasta el Periférico Sur. "Personal Operativo y Técnico atiende la situación", refirió el organismo. Usuarios en redes sociales también informaron sobre la suspensión de distintas rutas del transporte público que operan en la zona.

Las autoridades municipales se encuentran trabajando para llevar a cabo el saneamiento en la vía pública por arrastre de lodo en esta zona.

Aunque el ayuntamiento señaló que tanto el retorno de El Mante, como el de Periférico a la altura de la empresa José Cuervo se hallaban sin novedad, fue en este último donde en redes sociales se dio a conocer que la crecida del agua dejó al menos un vehículo varado.

En ninguno de los casos el ayuntamiento refirió haber tenido personas lesionadas o en riesgo .

En cuanto a árboles caídos, las autoridades de Tlaquepaque confirmaron un árbol tipo eucalipto de 12 metros que cayó sobre un domicilio provisional en la colonia Toluquilla, al igual que otro, de una altura similar, sobre la Carretera a La Calerilla, y otro más con características parecidas también en la zona de Periférico y 8 de Julio.

En Terralta otro ejemplar, de alrededor de 7 metros de alto, se vino abajo. En Colón y Periférico se registró una rama que obstruía la vialidad.

El ayuntamiento de Tlajomulco también compartió su corte de novedades, informando que se presentaron encharcamientos en diversas vialidades de las zonas de Valle, San Sebastián y López Mateos. "Si bien las constantes aportaciones pluviales mantuvieron niveles de agua en canales y arroyos, las autoridades descartaron inundaciones. En el caso del Arroyo Seco en su intersección con la avenida Adolf B. Horn, durante el pico de la lluvia rebasó su nivel, sin embargo, una vez que bajó la cantidad de agua, se normalizó", afirmó la alcaldía de Tlajomulco.

Añadió que los equipos de emergencia atendieron con oportunidad el reporte de cinco árboles caídos en distintos puntos , los cuales ya fueron seccionados y retirados para liberar las vías.

"Con este horario el personal operativo concentra sus esfuerzos en labores de desazolve y limpieza de bocas de tormenta, rejillas y canales donde se identificó la acumulación de sólidos por el arrastre, una acción clave para garantizar el flujo óptimo de la infraestructura hidráulica local. Asimismo, las cuadrillas han mantenido su presencia para acelerar el desfogue del agua y restablecer por completo las condiciones de circulación vehicular", aseveró el ayuntamiento de Tlajomulco.

SV