Debido a un fuerte percance vial registrado hacia la madrugada de este lunes sobre la autopista Guadalajara-Colima, autoridades municipales y estatales mantienen cierres intermitentes en dicha vía ante el saneamiento de la zona.

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La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) dio a conocer que se trató de un choque por alcance entre un tractocamión tipo full que transportaba gasolina y otro tipo full que transportaba diésel, sobre la autopista Guadalajara–Colima , a la altura del Puente Beltrán, en el municipio de Tuxpan.

Choque entre dos unidades de carga provoca derrame de diésel

Como resultado del impacto, el primer autotanque del full que transportaba diésel, con capacidad de 33 mil 500 litros, sufrió una ruptura y derramó la totalidad de su contenido desde el puente hacia el barranco, donde quedó sobre una ladera, explicó la autoridad estatal.

UEPCBJ

El segundo tanque de la unidad no presentó daños y ambos ya fueron retirados del sitio: el tanque vacío y el tanque cargado de diésel, este último sin presentar fuga.

En el lugar permanece el tractocamión tipo full que transporta gasolina, el cual presenta daños en el perno de la quinta rueda. Sus dos autotanques, con capacidad de 30 mil 300 litros cada uno, permanecen cargados y no presentan fuga, señaló la UEPCBJ, descartando riesgos.

Autoridades realizan maniobras de seguridad y mantienen cierres viales

Sin embargo, añadió, como medida de seguridad, será necesario realizar el trasvase del combustible en el sitio antes de proceder con el retiro de la unidad, previsto para iniciar pasadas las 11:00 horas.

"Las labores continúan bajo la coordinación de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en conjunto con las autoridades competentes. Se mantiene el llamado a la población para respetar los cierres viales y atender las indicaciones del personal de emergencia", finalizó la UEPCBJ.

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A través de la aplicación Jalisco Alerta, se compartirá el avance de los cierres y aperturas viales en torno a este percance. Se recomienda evitar la zona o salir con mayor anticipación para evitar retrasos adicionales.

UEPCBJ

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