IDEFT impulsa desarrollo laboral en Jalisco: más de siete mil capacitados en 2026

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) presentó un balance positivo de su labor durante el primer trimestre de 2026. En este periodo, se impartieron 527 cursos, beneficiando a siete mil 669 personas y acreditando a 6 mil 550, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y la empleabilidad en Jalisco.

La LXXXV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del instituto, que tuvo lugar en Jalisco, fue presidida por el subsecretario de Educación Media Superior, Fernando Lozano. Contó con la asistencia de representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los sectores empresarial y laboral.

Fortalecimiento laboral y equidad de género

El director general del IDEFT, Salvador Cosío, enfatizó que la capacitación para el trabajo es una herramienta fundamental. Busca potenciar el crecimiento económico y social de Jalisco, al dotar a la población de habilidades pertinentes para las exigencias del mercado.

Salvador Cosío, director general del IDEFT. CORTESÍA

Uno de los logros más notables del periodo fue la alta participación femenina. Ocho de cada diez personas que recibieron capacitación fueron mujeres. Este dato resalta el papel del instituto en fomentar la autonomía económica y mejorar las oportunidades de empleo y emprendimiento para ellas.

Innovación y actualización de la oferta educativa

En su compromiso con la mejora continua, el IDEFT incorporó 54 nuevos cursos, orientados a sectores de gran demanda, como Inteligencia Artificial, marketing y herramientas digitales. Adicionalmente, se renovaron 161 programas de capacitación para asegurar contenidos modernos y acordes con la evolución tecnológica.

El instituto también inició el desarrollo de dos estándares de competencia inéditos. Estos se enfocan en la formación de maestros bilingües y mediadores pedagógicos en Lengua de Señas Mexicana–Español, fortaleciendo así la inclusión y la profesionalización de quienes contribuyen a una educación más accesible para todas las personas en la región.

Colaboración y alianzas estratégicas

Durante el trimestre, el IDEFT firmó 30 nuevos convenios de colaboración. Estas alianzas se establecieron con empresas, instituciones educativas, organismos públicos y organizaciones sociales, buscando ampliar la vinculación entre la capacitación y el sector productivo.

Estas acciones buscan generar mayores oportunidades de certificación, prácticas profesionales y empleo para los beneficiarios. De manera paralela, se fortalecieron los procesos internos del instituto mediante innovación tecnológica y actualización normativa.

Estos esfuerzos se alinean con la visión del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Ambos buscan consolidar una capacitación innovadora, inclusiva y relevante para las necesidades del estado.

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