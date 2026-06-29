Pantallas para ver el Mundial se quedan en La Minerva; transmitirán hasta la final

Desde la Glorieta Minerva se podrá continuar disfrutando de los partidos del Mundial, pues el Gobierno de Jalisco confirmó que se mantendrán las pantallas gigantes para ver los encuentros de la Selección Mexicana , además de las dos semifinales y la final del torneo. También habrá espectáculos de DJ y batucadas desde las 18:00 hasta las 23:00 horas.

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Mañana se transmitirá el partido de México contra Ecuador, que comienza a las 19:00 horas. Si la Selección Nacional avanza en el Mundial, en la Minerva se podrán ver todos los encuentros hasta que sea eliminada. Para las actividades programadas, se contempla la instalación de dos pantallas gigantes.

La Minerva continuará como sede para disfrutar los partidos de México en el Mundial

“La programación contempla la transmisión del partido de la Selección Mexicana, así como las dos semifinales y la final del torneo. El espacio contará con actividades de animación y entretenimiento para las y los asistentes”, compartió el Gobierno del Estado en una ficha informativa.

Así, además del FIFA Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara, la Glorieta Minerva se mantiene como otro espacio público para disfrutar de los partidos de México, así como de los últimos tres compromisos del Mundial. Estos se jugarán el martes 14, miércoles 15 y el domingo 19 de julio.

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Hasta el fin de semana pasado, cerca de 1.5 millones de personas han acudido a Plaza de la Liberación, la Glorieta Minerva, el corredor Chapultepec y al Parque San Jacinto —donde el Gobierno de Guadalajara instaló una pantalla más— para ver los partidos del Mundial y festejar las victorias de México, así como de otras selecciones.

Más espacios en Jalisco mantienen actividades para los aficionados del Mundial

Otros de los espacios en el Área Metropolitana de Guadalajara para disfrutar de la justa deportiva son el Public Viewing en el Centro Histórico de Zapopan, Zona Fan “Vibra Jalisco” en el Auditorio Benito Juárez y Fut Fest UDG en la del Centro Cultural Universitario. También se cuentan cinco sedes con pantallas gigantes en Tlaquepaque: Centro y las unidades deportivas de Miravalle, El Vergel, San Martín de las Flores y El Sauz. Por último, el Fut Fest en la Plaza Principal de Tlajomulco también transmite partidos mundialistas.

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