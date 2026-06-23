La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo atraerá a miles de aficionados a Guadalajara para disfrutar de los partidos, sino que también representará una oportunidad ideal para descubrir algunos de los destinos más atractivos de Jalisco.

Para quienes tendrán días libres entre encuentros deportivos, existen diversas escapadas de un día que combinan naturaleza, cultura, gastronomía y tradiciones mexicanas.

A menos de dos horas de la capital jalisciense, los visitantes podrán encontrar pueblos mágicos, paisajes agaveros y experiencias únicas que complementarán su aventura mundialista.

Tequila, la ruta imperdible para los visitantes

Uno de los destinos más populares entre turistas nacionales e internacionales es Tequila, reconocido mundialmente por ser la cuna de la bebida más representativa de México.

Ubicado a poco más de una hora de Guadalajara, este Pueblo Mágico ofrece recorridos por destilerías, visitas a campos de agave declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y experiencias gastronómicas que permiten conocer la riqueza cultural de la región.

Tequila, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Además, el famoso tren turístico que conecta Guadalajara con Tequila se ha convertido en una de las actividades favoritas para quienes buscan una experiencia diferente durante su estancia.

Chapala y Ajijic, entre lago, cultura y tranquilidad

Otra excelente opción para una excursión de un día es la ribera de Chapala, considerada una de las zonas más pintorescas de Jalisco.

Los visitantes pueden recorrer el malecón, disfrutar de restaurantes con vista al lago más grande de México y conocer Ajijic, un encantador pueblo caracterizado por sus calles coloridas, galerías de arte y ambiente relajado.

Ajijic, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La combinación de paisajes naturales y oferta cultural convierte a esta región en una alternativa ideal para quienes buscan descansar del ambiente futbolero.

Tapalpa, naturaleza y aventura en la montaña

Para los aficionados que prefieren el turismo de naturaleza, Tapalpa ofrece una experiencia completamente distinta.

Este Pueblo Mágico destaca por sus bosques, senderos, miradores y actividades al aire libre como ciclismo, senderismo y paseos a caballo.

Tapalpa, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Las famosas Piedrotas, enormes formaciones rocosas rodeadas de vegetación, se han convertido en uno de los sitios más fotografiados por visitantes nacionales y extranjeros.

Mazamitla, un refugio entre bosques

Conocido como la "Suiza Mexicana", Mazamitla es otro de los destinos favoritos para quienes desean escapar del ritmo acelerado de la ciudad.

Sus cabañas, cascadas y paisajes montañosos ofrecen una experiencia ideal para parejas, familias o grupos de amigos que buscan relajarse antes de regresar a la emoción de los partidos mundialistas.

Mazamitla, Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Además, la gastronomía local y los productos artesanales son un atractivo adicional para los turistas.

Guachimontones, historia y arqueología cerca de Guadalajara

Quienes deseen conocer una faceta distinta de México pueden visitar la zona arqueológica de Guachimontones, ubicada en el municipio de Teuchitlán.

Este sitio destaca por sus estructuras circulares únicas en el mundo y por ofrecer una mirada fascinante a las antiguas civilizaciones que habitaron el occidente del país.

Teuchitlán, Jalisco. EL INFORMADOR / CANVA

La visita puede complementarse con recorridos por presas, paisajes rurales y restaurantes tradicionales de la región.

Más allá del futbol: Descubrir Jalisco

El Mundial 2026 será una vitrina internacional para Guadalajara, pero también para los numerosos destinos que rodean a la ciudad. Gracias a sus buenas conexiones carreteras y su amplia oferta turística, los visitantes podrán aprovechar los días libres para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de Jalisco.

Entre pueblos mágicos, lagos, montañas, zonas arqueológicas y paisajes agaveros, las escapadas de un día se perfilan como una de las mejores experiencias para quienes viajarán a México con motivo de la máxima fiesta del futbol.

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