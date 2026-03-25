Este 25 de marzo, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció que iniciará un programa emergente de limpieza de tanques de almacenamiento y sistemas de distribución.

Estas acciones responderían a una toma de acciones inmediatas que buscarían contrarrestar "las condiciones de olor y color que se presentan en el agua de decenas de colonias".

Al momento, el Siapa niega que se vaya a realizar un corte durante la Semana Santa .

En breve, más información…

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