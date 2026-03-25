Rehabilitan Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mexticacán

El Gobierno de Jalisco entregó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del municipio de Mexticacán.

Con ello, se busca contribuir al saneamiento de aguas que recorren los caudales y derivan en el suministro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Dicha planta aportará al saneamiento de aguas que recorren los cauces y ríos hasta la presa Calderón, donde se deriva hacia la Planta Potabilizadora número 3 y que es parte del suministro del Área Metropolitana de Guadalajara, ya que aporta el agua para la zona norte y poniente de la ciudad.

Además, contribuye a mejorar la calidad del agua en la cuenca del Río Verde Grande y del Río Santiago, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT-2021.

La obra de rehabilitación tuvo una inversión de 5.4 millones de pesos y con la cual, la PTAR Mexticacán recuperó su operación con una capacidad de tratamiento de 8 litros por segundo, en beneficio directo de más de 3 mil habitantes.

Entre los trabajos hechos, hubo acciones integrales para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de tratamiento, mediante el proceso biológico secundario de lodos activados.

Esto incluyó el remozamiento general de edificios e instalaciones, rehabilitación del sistema de pretratamiento y cárcamo de agua cruda, así como el suministro e instalación de equipo de bombeo, limpieza y rehabilitación de compuertas y rejillas, así como intervención en el reactor biológico, sedimentadores secundarios y sistema de desinfección.

Los trabajos suman la instalación de medidor de flujo en el efluente, cerco perimetral y equipamiento para el reúso del agua tratada .

El municipio será responsable de su operación y mantenimiento, con la asesoría técnica de la CEA que brindará capacitación especializada al personal operativo para garantizar su adecuada operación y continuidad en beneficio de la población.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal del Agua, hasta enero pasado existían 235 plantas de tratamiento en Jalisco, de las cuales 84 no estaban en funcionamiento.

YC