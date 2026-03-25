Interponen amparo por falta de leyes de transparencia en Jalisco

Desde el pasado 15 de enero, el Congreso de Jalisco debió aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia. Sin embargo, no lo ha hecho; por esa razón, el colectivo "Compromiso Jalisco por el Derecho a la Información" interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación por "omisión legislativa" del Congreso local.

José Rubén Alonso González, integrante de la organización, señaló que buscan que desde el Poder Judicial se ordene al Congreso estatal legislar en la materia, al revelar que hay afectaciones a la población jalisciense para ejercer el derecho de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

"Queriendo abonar para que se legisle en esta materia como ellos acordaron, vimos que podíamos recurrir a un amparo por omisión legislativa, que lo único que implica es recordarles a través del Poder Judicial de la Federación que nos ampare en materia de derechos humanos a todos y que tienen que legislar, lo más pronto".

Apenas el pasado 25 de febrero, la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética del Congreso local aprobó un paquete de leyes secundarias en materia de transparencia, pero todavía falta la aprobación en el pleno.

¿Cuál es la importancia de estas leyes secundarias?

La importancia de las leyes radica en que, cuando un ciudadano o ciudadana solicite información ante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) a una dependencia estatal del Ejecutivo estatal, al Congreso local, Poder Judicial del Estado, organismos autónomos, electorales, entre otros, y estos se la nieguen, se pueda interponer una queja o recurso de revisión para que las autoridades puedan otorgar la información.

Por lo tanto, Alonso González cuestiona que no hay autoridad que garantice la protección de datos personales al hacer algunos trámites de gobierno que impliquen dicha información, por ejemplo, la tarjeta única Jalisco, licencia de conducir, entre otros.

"Se pueden hacer solicitudes; sin embargo, las nuevas autoridades garantes no tienen la herramienta jurídica para ejercer esa facultad que ya les da la Constitución", dijo Rubén Alonso.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, Alejandro Barragán, indicó que aún persisten diferencias entre grupos parlamentarios, principalmente en torno a la estructura de la nueva Agencia de Transparencia que sustituirá al ITEI, por ejemplo, en si la agencia será un órgano unipersonal o en el mecanismo para designar a su titular.

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OB