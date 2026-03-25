IEPC acata al Tribunal Electoral y ajusta lineamientos de paridad para próximas elecciones

Este miércoles en sesión extraordinaria el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) aprobó el acuerdo mediante el cual da cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en materia de lineamientos de paridad e inclusión, rumbo a las elecciones municipales de 2026-2027.

La decisión del Consejo General se da como parte del Recurso de Apelación RAP-007/2025 y del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía JDC-020/2025 y acumulados, relacionadas con los Lineamientos de paridad de género e inclusión para el proceso electoral 2026-2027.

"Cabe recordar que dichos lineamientos fueron aprobados por este Instituto el 30 de junio de 2025, en tiempo y forma conforme a lo establecido en la legislación electoral, e incluso con una anticipación deliberada para brindar certeza a los actores políticos y a la ciudadanía de cara al proceso electoral", recordó el IEPC en un comunicado.

Las resoluciones jurisdiccionales revocaron parcialmente el acuerdo IEPC-ACG-047/2025 y ordenaron al Instituto realizar ajustes específicos, dejando intocadas las disposiciones que no fueron controvertidas o que fueron consideradas infundadas o inoperantes.

Durante la sesión en la cual el IEPC acató los lineamientos, la consejera presidenta, Paula Ramírez Höhne, destacó que el Instituto actúa con responsabilidad institucional al acatar las determinaciones jurisdiccionales y destacó que, pese a las modificaciones ordenadas, el Tribunal confirmó en lo sustantivo el diseño de los lineamientos sin alterar el núcleo del modelo de paridad e inclusión aprobado por el Instituto.

"El órgano jurisdiccional ratificó la validez y consistencia del diseño normativo adoptado por este Instituto, reconociendo la solidez jurídica, la razonabilidad y la pertinencia de las medidas encaminadas a garantizar la participación política en condiciones de igualdad", precisó la Consejera Presidenta.

¿Qué es lo que aprobó el Consejo?

En cumplimiento a las sentencias, el Consejo General aprobó las modificaciones puntuales a los lineamientos señaladas por el tribunal local, que se traducen en cuatro medidas concretas :

Precisar que es necesaria la acreditación de la discapacidad con carácter de "permanente" para acceder a la acción afirmativa de personas con discapacidad; Fijar el rango etario para las candidaturas de personas jóvenes, de entre 18 a 35 años de edad, (en lugar de hasta 29); Incorporar un reforzamiento a la medida afirmativa que reservó 8 municipios del estado para la postulación exclusiva de mujeres al cargo de presidencia, para que en el municipio de Zapopan (que es el más poblado de Jalisco) además de ser mujeres, sean candidatas indígenas, de la población LGBTTTIQ+ o bien mujeres con discapacidad; y Finalmente, el Tribunal ordenó eliminar el párrafo 3 del artículo 15 que obligaba a las candidaturas independientes a postular exclusivamente mujeres en esos 8 municipios reservados, de manera que estas candidaturas no ya no estén sujetas a dicha disposición.

Asimismo, se informó que el cumplimiento de estas resoluciones se realizó antes del plazo de 15 días hábiles otorgado por el Tribunal, con el objetivo de brindar certeza y claridad anticipada a las reglas del proceso electoral 2026-2027.

Al respecto, la consejera electoral Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora destacó que los lineamientos originales buscaban materializar una igualdad sustantiva mediante acciones afirmativas sustentadas en estándares constitucionales e internacionales, por lo que cualquier ajuste debe analizarse con cautela para evitar retrocesos, reiterando que la democracia paritaria exige medidas progresivas que amplíen de manera efectiva el acceso de las mujeres al poder público.

Por su parte, la consejera electoral Melissa Amezcua Yépiz destacó que el acatamiento representa un paso relevante al atender por primera vez resoluciones que modifican los Lineamientos de Paridad e Inclusión; no obstante, advirtió que aún no tienen firmeza jurídica, lo que limita su difusión e implementación. Por ello, subrayó la necesidad de que su consolidación ocurra a la brevedad para garantizar certeza y hacer efectivos los principios de paridad e inclusión.

Aprueban la llegada de nuevos integrantes a la Revista Folios

En otro punto, el Consejo General aprobó el nombramiento de Gloria Alcocer Olmos, Rodrigo Bengochea Villegas, Johana Plascencia Barrera y Mara Nadiezhda Robles Villaseñor como nuevas integrantes del Consejo Editorial de la revista Folios por un periodo de dos años y con carácter honorífico, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos editoriales, mantener su integración conforme al principio de paridad y fortalecer la calidad y pluralidad de esta publicación institucional que, desde 2006, ha abordado temas clave para la democracia, la participación ciudadana y la cultura política, en el marco de la conmemoración de sus 20 años de publicación continua.

Al respecto, el consejero electoral Carlos Javier Aguirre Arias destacó: "Esta revista combina el arte, la cultura y la política y la democracia, es una revista entonces sobre el animal político, es el que se refería Aristóteles, no sólo de política y de democracia sino sobre la condición humana tal cual".

En la misma sesión, el Consejo General aprobó la baja, desincorporación y destino final de material electoral utilizado en el Proceso Electoral Local 2023–2024 que, conforme al dictamen técnico de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Estadística, ya no es susceptible de reutilización, entre ellos 10,863 cajas paquete electoral de las elecciones de gubernatura y diputaciones locales, así como diversos componentes de canceles, urnas y bases porta urna, al acreditarse que presentan daños irreversibles y han agotado su vida útil.

Por lo anterior, se determinó su desincorporación definitiva del inventario institucional y su destrucción mediante procedimientos ambientalmente responsables que permitan el reciclaje , garantizando así una adecuada gestión del patrimonio público y el cumplimiento de la normativa aplicable.

SV