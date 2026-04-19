Debido a labores de limpieza en un tanque ubicado en Guadalajara, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) tiene previstas alteraciones en el suministro de agua, que pueden incluir cortes, a partir de este domingo 19 de abril en seis colonias del municipio. Con el objetivo de que la ciudadanía que reside en las zonas afectadas tome las previsiones pertinentes, aquí te decimos a qué hora comienzan estos trabajos.

De acuerdo con lo anunciado por el Siapa a través de medios oficiales, desde hoy los habitantes de algunas colonias de Guadalajara pueden notar variaciones en el suministro de agua, derivadas de los trabajos de limpieza que personal del organismo efectuará en el tanque de Talpita.

Estas acciones forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permitir que los tanques funcionen de manera eficiente.

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¿A qué hora inicia el corte de agua en Guadalajara programado por el Siapa?

El organismo público encargado de la operación de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado en el Área Metropolitana de Guadalajara notificó que los trabajos comenzarán en punto de las 22:00 horas de este domingo, y las siguientes colonias serían las afectadas por las operaciones:

Talpita

Santa Cecilia

San José Río Verde

San Miguel de Huentitán

Margarita Maza de Juárez

Balcones de Oblatos

Los trabajos se extenderán durante varios días, por lo que se estima que el servicio se restablezca con normalidad la mañana del martes 20 de abril.

Estas acciones forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permitir que los tanques funcionen de manera eficiente. ESPECIAL

¿Cómo pedir una pipa de agua gratuita al Siapa?

Durante los cortes de agua, la ciudadanía suele implementar medidas de ahorro y almacenamiento, llenando recipientes para poder pasar el periodo con el menor número de percances posible. Sin embargo, en casos de emergencia, el Siapa detalló que pondrá a disposición del público la entrega de pipas de agua gratuitas.

Para obtener una, se debe contactar a través de la línea SIAPATEL con marcación rápida al 073, así como por medio de las redes sociales oficiales del organismo: X (@siapagdl) y Facebook (@siapagdl).

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado invita a la ciudadanía a estar al pendiente de sus medios de difusión oficiales para conocer más trabajos programados y las posibles afectaciones que estos pueden generar en distintos puntos del estado, con el objetivo de tomar las previsiones correspondientes.

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MB

