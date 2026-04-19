Si buscas una salida cerca de Guadalajara sin gastar días de vacaciones, Tepatitlán de Morelos puede ser la sorpresa que no tenías en el radar: está a poco más de una hora, tiene gastronomía local, arquitectura colonial y rincones perfectos para desconectarte.

Tepatitlán, el destino de Los Altos de Jalisco que vale más de una visita rápida

El estado de Jalisco guarda numerosos destinos con encanto, pero pocos combinan tradición, tranquilidad y sabor local como Tepatitlán de Morelos, municipio ubicado en la región de Los Altos de Jalisco.

Conocido también como Tepa, este lugar destaca por su producción avícola, su identidad alteña y una atmósfera serena que se percibe desde que llegas a sus calles centrales. Ubicado al noreste de Guadalajara, este municipio se convierte en una opción ideal para quienes desean una escapada de fin de semana o una parada estratégica rumbo a la Nueva Ruta del Tequila.

Aquí no solo encontrarás historia y edificios llamativos. También descubrirás sabores típicos, plazas tranquilas y recorridos que permiten conocer la esencia local. Además de comer bien, Tepatitlán ofrece actividades para quienes disfrutan caminar, conocer historia y explorar destinos con calma.

Hospedarte en el corazón del municipio permite recorrer a pie sus calles tranquilas, observar detalles arquitectónicos y disfrutar el ritmo pausado de la región. Entre sus mayores atractivos sobresale la mezcla de estilos neogótico y colonial, visible en distintos edificios y templos.

Una experiencia recomendada es tomar un tour de leyendas al anochecer, ideal para descubrir historias locales y mirar el centro bajo otra perspectiva. También existe la opción de un tour histórico, pensado para conocer puntos emblemáticos y entender cómo se formó este municipio alteño.

Lugares imperdibles en Tepatitlán de Morelos

ESPECIAL

Si prefieres recorrer por tu cuenta, hay sitios clave que no deberían faltar en tu visita.

El Museo Municipal es una buena parada para acercarte a la historia local, conocer parte de la identidad de la región y comprender el crecimiento del municipio.

Otro punto importante es el Santuario del Señor de la Misericordia, donde se resguarda la historia de la imagen del cristo crucificado, una referencia significativa para la comunidad.

Además de su valor religioso y arquitectónico, la Parroquia de San Francisco de Asís se convierte en una postal imprescindible del centro histórico.

¿Por qué Tepatitlán está llamando la atención?

Muchos viajeros buscan destinos cercanos a Guadalajara que no impliquen trayectos largos ni presupuestos elevados. En ese contexto, Tepatitlán de Morelos gana terreno por su ubicación estratégica y oferta variada.

Puedes ir por un día, quedarte un fin de semana o usarlo como base para explorar Los Altos de Jalisco y rutas tequileras cercanas. Además, conserva algo cada vez más difícil de encontrar: una experiencia auténtica, sin prisas y con identidad local marcada.

ESPECIAL

Al estar a poco más de una hora al noreste de Guadalajara, llegar resulta accesible para quienes salen desde la zona metropolitana. Lo ideal es comenzar temprano para desayunar en el centro, caminar por sus calles durante el día y cerrar con una cena o coctel con vista.

Tepatitlán de Morelos no necesita grandes campañas para destacar. Su encanto está en los detalles: calles tranquilas, buena comida, arquitectura elegante e historias que siguen vivas entre plazas y templos.

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