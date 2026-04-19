Pago de pensión IMSS mayo 2026: por qué habrá retraso y cuándo depositan

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha emitido información crucial respecto al pago de la pensión IMSS para el quinto mes del año. De acuerdo con el calendario oficial de la institución, los beneficiarios experimentarán un retraso en la dispersión de sus recursos durante mayo. Esta modificación en las fechas habituales de depósito ha generado dudas entre los jubilados, quienes dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas, por lo que es fundamental conocer los motivos detrás de este ajuste temporal.

Habitualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la transferencia de los fondos económicos en el primer día hábil de cada mes. Sin embargo, las normativas vigentes y la operatividad de las instituciones bancarias en México provocan que, en ciertas ocasiones, las fechas deban reprogramarse.

Este es precisamente el escenario que se presentará en las próximas semanas, obligando a los adultos mayores a administrar sus finanzas con mayor precaución para evitar contratiempos económicos.

¿Por qué el calendario marca un retraso en el pago de la pensión IMSS de mayo?

La razón principal de este desfase obedece a una cuestión estrictamente normativa y de asuetos nacionales. El primer día de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece como de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. Al ser un día feriado oficial, las sucursales bancarias y los sistemas de transferencias interbancarias suspenden sus operaciones habituales, imposibilitando la ejecución de los depósitos.

Dado que en 2026 el 1 de mayo cae en viernes, el sistema financiero no reanudará sus actividades sino hasta la semana siguiente. Los días sábado 2 y domingo 3 de mayo son considerados inhábiles para las entidades bancarias, lo que prolonga la pausa en las transacciones. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social se ve en la necesidad de recorrer la fecha de entrega de los recursos hasta el siguiente día hábil disponible para cumplir con la ley.

¿Cuándo depositan el pago de la pensión IMSS en mayo?

Con base en los lineamientos del calendario oficial de la pensión IMSS, el depósito correspondiente al mes de mayo se efectuará el lunes 4 de mayo de 2026. A partir de las primeras horas de ese día, los millones de pensionados podrán ver reflejado el saldo en las cuentas bancarias que proporcionaron al momento de realizar su trámite de jubilación.

Este ajuste no representa una falta de liquidez ni una retención indebida de los fondos, sino una simple adaptación logística.

Se recomienda a los beneficiarios no acudir a los cajeros automáticos antes de la fecha señalada para evitar traslados innecesarios, así como utilizar la tarjeta bancaria en comercios establecidos para realizar compras directas y reducir el manejo de dinero en efectivo.

En caso de que el lunes 4 de mayo no se refleje el pago de la pensión IMSS, los afectados podrán comunicarse al número telefónico gratuito de atención ciudadana 800 623 2323, eligiendo la opción 3, donde personal capacitado brindará la asistencia necesaria para resolver cualquier incidencia relacionada con el calendario de depósitos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

