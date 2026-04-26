Un incendio registrado durante la noche de este sábado en una vivienda de la colonia Jardines de los Arcos, en Guadalajara, cobró la vida de un hombre adulto mayor.

Los hechos se reportaron alrededor de las 23:00 horas, cuando se informó que en el cruce de las calles San Gabriel y Andrés Cavo ocurría un incendio en una torre de departamentos.

De inmediato, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron al sitio y confirmaron que el fuego se registraba en el tercer nivel, en la azotea, donde había una vivienda.

Según lo referido por los oficiales, el fuego se registraba en dos de las habitaciones, y hasta ese momento no había riesgo de propagación, pero de igual forma, de inmediato comenzaron las labores para sofocar el siniestro.

Más tarde, ya entrada la madrugada, y una vez que se logró liquidar el fuego, los elementos de la coordinación municipal confirmaron que dentro de una de las habitaciones se encontró el cuerpo de un hombre, de entre 75 y 80 años de edad, por lo que se solicitó entonces la presencia del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se encargara de su extracción y posterior traslado a sus instalaciones.

Ahí permanecerá hasta que se le practique la autopsia de ley y se confirmen las causas de su fallecimiento, y que sea reconocido por alguno de sus familiares.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego en la finca. Será el personal de dictaminación el que se encargue de los peritajes correspondientes para determinar el porqué del hecho.

Apenas el pasado 17 de abril se registraba otro incendio, esa vez en una finca de la colonia Oblatos, también en Guadalajara, que de igual forma cobró la vida de un hombre adulto mayor. Tras sofocar el fuego de la finca, ubicada en Hacienda Bella Vista y Hacienda Mazatepec, los combatientes encontraron el cuerpo de la víctima sobre el suelo, entre los enseres quemados.

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MB