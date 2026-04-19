Ayer, sábado 18 de abril, mientras realizaban una jornada de búsqueda en una vivienda abandonada en Chulavista, Tlajomulco, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco fueron amenazadas y amedrentadas por al menos nueve sujetos armados, denunciaron a través de sus redes sociales.

Aunque se hizo el reporte con la autoridad, elementos de seguridad tardaron 40 minutos en llegar al punto, “dejando a las integrantes del colectivo en estado de vulnerabilidad, miedo y riesgo real”.

El inmueble se identificó como una posible casa de seguridad

Las madres acudieron a un punto previamente señalado e identificaron el inmueble como una posible casa de seguridad de un grupo del crimen organizado. Pese a que debía estar asegurada, la vivienda estaba abierta, abandonada y en aparente operación. Al comenzar los trabajos de búsqueda de sus seres queridos, hombres armados llegaron a bordo de motocicletas y confrontaron directamente al colectivo. Las madres permanecieron en el lugar y continuaron las labores, sin resguardo.

“Este hecho no es aislado, es reflejo del abandono institucional y de la falta de condiciones mínimas de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda”.

“Las madres buscadoras no deberían exponerse a este nivel de violencia”. “No deberían entrar a lugares que evidencian actividad criminal sin presencia inmediata de las autoridades”.

“No deberían esperar bajo amenaza para recibir apoyo”. “Y aun así no se retiraron”. No se rindieron. Continuaron buscando. “Porque su lucha nace del amor, pero eso no justifica la omisión del Estado”, compartieron a través de un comunicado en redes sociales.

Madres buscadoras exigen seguridad inmediata

El colectivo exige seguridad inmediata y permanente durante las jornadas de búsqueda, respuesta oportuna de las autoridades ante situaciones de riesgo, investigación del inmueble en que ayer se llevaron a cabo las labores y garantías reales de seguridad para las madres buscadoras.

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“No buscamos culpables, buscamos a quienes nos faltan. Pero hoy, también alzamos la voz para exigir lo más básico: el derecho a buscar sin poner en riesgo la vida”, concluyeron.

El pasado 18 de marzo, el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer, declaró que a partir de este año los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tendrán que solicitar apoyo y acompañamiento de la Guardia Nacional a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal. Así, dijo, se busca tener más control y orden en las peticiones, pues previamente los colectivos hacían sus solicitudes directamente a la corporación castrense, pero no siempre podían ser atendidas y la prioridad es vigilar carreteras.

“Hoy la Guardia Nacional trae una instrucción muy precisa de vigilar y custodiar las carreteras en Jalisco. Tenemos mucho más patrullaje en las carreteras […], pero el acompañamiento se sigue dando con los colectivos. Escuchamos permanentemente”, anotó.

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