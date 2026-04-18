El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la captura en México de uno de los 10 sujetos más buscados de Europa , quien contaba con ficha roja emitida por la Interpol.

Se trata de János Balla, alias "Dániel Takács", quien además de la ficha roja cuenta con una orden de arresto emitida por Europol.

Harfuch anuncia la detención en México de János Balla, "Dániel Takács". X / @OHarfuch

Detalles de la detención en México

Hasta el momento, el titular de la SSPC ha detallado que esta detención se logró gracias al intercambio de información con autoridades de Hungría.

Además, se presume que el arresto se habría llevado a cabo en algún lugar de Quintana Roo, puesto que la SSPC de aquella entidad fue parte de las corporaciones de seguridad involucradas en la operación para la captura junto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y la corporación al mando de García Harfuch.

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FF