Hoy las y los tapatíos tendrán que salir de casa con paraguas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Metored prevén lluvias durante la mañana y la tarde de este 19 de abril. Te diremos la hora y la probabilidad de lluvia en el territorio para este domingo en la capital de Jalisco.Pese a la probabilidad de lluvias en Guadalajara para este domingo, el SMN ha publicado que la onda de calor presente en Jalisco se mantendrá durante el resto de la jornada debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que en algunos momentos del día se espera que los termómetros lleguen hasta los 30 °C en la Perla Tapatía.A su vez, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en zonas de Jalisco, incluyendo Guadalajara. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Para este día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en el centro y este de Jalisco, lo que incluye a Guadalajara. Según información de Meteored, en la capital de Jalisco existe una probabilidad de lluvia del 30 % a las 09:00 horas; por la tarde, se prevé que empiece a llover desde las 14:00 y hasta las 17:00 horas, con una probabilidad del 50 al 60 por ciento.A continuación, te compartimos los detalles del estado del tiempo para este domingo en Guadalajara.Con información del SMN y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF