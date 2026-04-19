Hoy las y los tapatíos tendrán que salir de casa con paraguas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Metored prevén lluvias durante la mañana y la tarde de este 19 de abril. Te diremos la hora y la probabilidad de lluvia en el territorio para este domingo en la capital de Jalisco .

El clima en Jalisco

Pese a la probabilidad de lluvias en Guadalajara para este domingo, el SMN ha publicado que la onda de calor presente en Jalisco se mantendrá durante el resto de la jornada debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera , por lo que en algunos momentos del día se espera que los termómetros lleguen hasta los 30 °C en la Perla Tapatía.

A su vez, un canal de baja presión, inestabilidad superior y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en zonas de Jalisco, incluyendo Guadalajara. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿A qué hora se espera lluvia en Guadalajara?

Para este día, se prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias fuertes en el centro y este de Jalisco, lo que incluye a Guadalajara. Según información de Meteored, en la capital de Jalisco existe una probabilidad de lluvia del 30 % a las 09:00 horas; por la tarde, se prevé que empiece a llover desde las 14:00 y hasta las 17:00 horas, con una probabilidad del 50 al 60 por ciento .

Clima en Guadalajara este 19 de abril de 2026

A continuación, te compartimos los detalles del estado del tiempo para este domingo en Guadalajara.

HORA TEMPERATURA CIELO SENSACIÓN TÉRMICA PROBABILIDAD DE LLUVIA 09:00 horas 20 °C Lluvia débil 20 °C 30 % 10:00 22 °C Soleado 25 °C - 11:00 25 °C Nubes y claros 26 °C - 12:00 27 °C Nubes y claros 27 °C - 14:00 30 °C Tormenta 29 °C 50 % 17:00 24 °C Tormenta 25 °C 60 % 20:00 23 ºC Nubes y claros 24 ºC - 23:00 21 ºC Nubes y claros 21 ºC -

Con información del SMN y Meteored.

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