Arte y Luz hace del reciclaje un negocio y recupera piezas usadas para convertirlas en lámparas

Don Enrique Ruz toma asiento y enciende una de sus lámparas, elaborada con la calavera vieja de un automóvil . Ya no servía y los circuitos no tenían uso, pero, como si se tratara de una segunda oportunidad, la convirtió en una lámpara que, con una base que simula un neumático, funge también como un elemento decorativo. En su galería, ubicada en Juan Álvarez 1604, en la colonia Santa Tere, en Guadalajara , convierte productos que para muchos son basura en Arte y Luz .

Hace un ejercicio de memoria y cuenta que comenzó con la labor de reciclaje hace 40 años, en Oaxaca. Atendía un bar, donde se congregaban artistas mexicanos como Silvia Pinal, Los Platters y Eugenio Derbez. Este último instó a don Enrique a comercializar sus lámparas, que ya las hacía como un hobbie . Entonces, tomó la decisión de mudarse a Guadalajara hace 30 años y comenzar el negocio, que desde hace tres décadas se encuentra en Santa Tere.

"Empezamos con un chicote de una combi que me retaron a ver si se podía hacer una lámpara, y se hizo. De ahí me empezaban a traer piezas que no servían: ventiladores, juguetes, jarrones, hasta zapatos. Tenemos una lámpara que hicimos con un zapato de un payaso famoso de aquí de Guadalajara –se llamaba Canelita–, un zapatote grandote que lo iluminamos y quedó muy bonita la pieza. De ahí empezamos a hacer lámparas con cualquier objeto", comenta.

Todo se puede convertir en lámpara

Don Enrique enfatiza que cualquier pieza se puede reutilizar. " El 99 % de las cosas nos sirve para hacer una lámpara ". Antes solía visitar los tianguis para adquirir objetos que ya no les daban ningún uso, pero gracias a que el negocio y su popularidad crecieron –incluso hasta llegar a China–, ahora personas y clientes le llevan piezas para que trabaje en ellas.

En su local presume telescopios, botellas de vidrio, figuras de colección, cámaras fotográficas, instrumentos musicales, convertidos en lámparas . También realiza trabajos como candelabros realizados a partir de discos de vinilo y llaves metálicas.

"En México tenemos tantas cosas por reciclar"

Su pasión por las lámparas comenzó desde la secundaria, cuando se graduó con una carrera técnica de electricista. Posteriormente, estudió electrónica en la escuela vocacional y luego trabajó en un centro de servicio de una empresa estadounidense que las comercializaba .

Pero más allá del negocio, su misión es concreta: que la gente aprenda a reciclar, a no tirar las cosas "por cualquier motivo". Trabaja con su nieta Carolina, de 10 años, y busca inculcar el valor de reutilizar las cosas y no generar tanta basura. Esboza una débil sonrisa y recuerda que sus clientes ahora llevan a sus hijos para que éstos hagan de sus piezas que ya no funcionan otro producto y aprecien la labor del reciclaje.

"En México tenemos tantas cosas por reciclar, por componer. Que se acabe el dicho que dice: 'lo que no funciona, a la basura'. No, no es así el asunto […]. Hay demasiadas cosas por componer y reciclar y volverles a dar otra utilidad . Que vuelvan a funcionar", menciona.

Reciclar es muy necesario para una ciudad como Guadalajara

Anota que hace 30 años no se acostumbraba a reciclar objetos en Guadalajara, pero hoy ve un cambio y que cada vez más personas buscan reutilizar piezas. "Ahora va la gente [a los tianguis] a conseguir piezas, a ver qué reciclan, a ver qué componen, a ver qué se vuelve a reactivar. Eso me da mucho gusto porque eso empezó aquí en Guadalajara y ha crecido de tal manera que mundialmente ya ha llegado la noticia o la cultura del reciclaje a una escala muy importante".

" Reciclar es muy necesario para una ciudad como Guadalajara y para un país como México . Todos los basureros están llenos de cosas que sirven, que se pueden reciclar. A mí me da mucho gusto que reciclen los botes de aluminio, los envases de plástico, el papel, las cosas que ya se están empezando a reciclar. Nos falta mucho todavía por aprender, pero estamos en el camino correcto. Estamos haciendo las cosas bien", agrega.

Don Enrique se aventura a hacer un pronóstico: en los próximos años, las empresas más grandes de la ciudad se dedicarán al reciclaje y a la reutilización de objetos . Y hace una invitación: que visiten su local "no necesariamente para comprarnos, para que vean lo que es el reciclaje. Tenemos una galería muy bonita para que conozcan que sí se puede hacer todo. Y adelante con el reciclaje", concluye.

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FF