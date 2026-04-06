¿Cuándo es temporada de pitayas? El truco para no confundirla con la pitahaya

La temporada de calor en México llega con uno de los sabores más distintivos de la primavera: el de las pitayas. Para quienes disfrutan de frutas exóticas, este periodo resulta especialmente esperado, ya que la disponibilidad es limitada, ya que se concentra únicamente durante los meses que van de abril a junio.

Durante este breve pero delicioso periodo, los tianguis se tiñen de colores. La pulpa de este fruto puede encontrarse en tonos rojo, amarillo, fucsia y blanco.

Estados como Jalisco, Oaxaca y Puebla se convierten en los principales protagonistas de su cultivo, recolección y venta a nivel nacional.

Es exactamente en esta época cuando el fruto alcanza su punto máximo de dulzor. Si caminas por las calles, seguramente notarás que los vendedores ya ofrecen este manjar fresco, jugoso y listo para consumirse.

Pitaya vs. Pitahaya: El error que todos cometemos

Aunque sus nombres suenan casi idénticos y ambas pertenecen a la gran familia de las Cactaceae, la realidad es que no son lo mismo.

De acuerdo con los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la principal diferencia científica radica en su género botánico. La pitaya proviene del cactus Stenocereus, mientras que su famosa prima, la pitahaya, nace del género Hylocereus.

¿Cómo puedes diferenciarlas a simple vista sin ser un experto? La clave está en su exterior. La pitaya crece cubierta de espinas, las cuales los agricultores deben retirar con mucho cuidado antes de venderlas.

Por su parte, la pitahaya (conocida internacionalmente como "fruta del dragón") carece por completo de espinas. En su lugar, presenta una piel gruesa con escamas, haciendo honor a su nombre de origen antillano que significa "fruta escamosa".

Además, el hábito de crecimiento es distinto. La planta de la pitahaya es un cactus trepador que se entrelaza en los árboles, y nos regala una flor blanca, nocturna, que dura una sola noche y es la más grande de todas las cactáceas.

Beneficios de las pitayas y tips para aprovechar esta fruta de temporada

Más allá de su exquisito y dulce sabor, consumir estos frutos durante su temporada aporta grandes beneficios a la salud. Ambas opciones son auténticas bombas de nutrientes naturales.

Estas frutas destacan por su alto contenido de vitamina C y vitaminas del complejo B (como tiamina, niacina y riboflavina). También aportan minerales esenciales como potasio, hierro, calcio y fósforo.

Al ser bajas en calorías y sumamente ricas en fibra, se convierten en el postre o "snack" perfecto para mejorar la digestión sin descuidar la figura.

Para que te conviertas en un consumidor experto durante esta temporada de pitayas, te dejamos estos consejos rápidos e infalibles:

Fíjate en la textura exterior: Si notas pequeñas marcas circulares de donde le quitaron las espinas, estás ante una auténtica pitaya. Si tiene hojas o escamas suaves, es pitahaya.

Aprovecha el reloj biológico: Recuerda que la pitaya original solo está disponible entre abril y mayo. ¡No dejes pasar esta corta ventana de oportunidad!

Conoce los tiempos de la pitahaya: Si prefieres la textura de la fruta del dragón, anota esto: su variante amarilla se da de enero a marzo, y la rosada de junio a agosto.

Elige según tu paladar: Si buscas un sabor intensamente dulce y jugoso, elige la pitaya. Si prefieres un toque más suave y sutil, opta por la pitahaya.

Úsala en diversas recetas: Aunque la pitaya es perfecta para comerse fresca a mordidas, también brilla como ingrediente estrella en mermeladas, atoles, nieves artesanales y aguas frescas.

Ahora que sabes exactamente cuándo es temporada de pitayas, sus diferencias botánicas y cómo no dejarte engañar en el mercado, estás listo para disfrutar de este tesoro que la tierra mexicana nos regala cada año.

Lo importante es esperar, en el caso de Jalisco, a que comiencen a venderlas en los tianguis, los comerciantes que pasan con sus carritos por las calles, o bien, que acudas a alguna de las ferias que se suelen poner, por ejemplo, en el tradicional punto de Las Nueve Esquinas, al sur del Centro Histórico de la ciudad.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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