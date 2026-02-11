El Gobierno de México lanzó este miércoles, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la aplicación " ¿Dónde me vacuno? " que guía a las y los mexicanos a los centros de vacunación más cercanos para que puedan inmunizarse contra el virus del sarampión.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar, aseguró que hay dosis suficientes e indicó que el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a la población de 13 a 49 años de edad.

Refirió que se cuenta con 28 millones de dosis para aplicarse de inmediato: "Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026".

La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso cuenta con acceso directo a mapas desde un dispositivo móvil . Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y las secretarías de Salud de los estados.

¿Cuántos módulos para vacunarse contra el sarampión hay en Jalisco?

"¿Dónde me vacuno?" publicó desde la plataforma que Jalisco cuenta con 886 sedes para aplicarse la vacuna doble viral contra el sarampión y otras 886 para colocarse la triple viral .

En Guadalajara, existen 55 centros para aplicarse ambas presentaciones de la vacuna contra el sarampión. A continuación, te compartimos dónde se ubican, según información de "¿Dónde me vacuno?".

Unidades de Medicina Familiar (UMF) e ISSSTE

UMF 1 Guadalajara | Del Campesino 100, Guadalajara Centro. CP 44100

UMF 167 H. Provincia | San Lorenzo 360, Agustín Yáñez (La Florida). CP 44790

UMF 2 Guadalajara | Jesús García 1480, Santa Teresita. CP 44600

UMF 3 Guadalajara | Belizario Domínguez 815, Independencia Oriente. CP 44340

UMF 34 Guadalajara | López de Legaspi 1722, 18 de Marzo. CP 44960

UMF 4 Atemajac | Fidel Velázquez 1531, Fidel Velázquez. CP 44216

UMF 48 Guadalajara | Circunvalación 2208, Circunvalación Oblatos. CP 44716

UMF 49 Guadalajara | Cuitláhuac 769, Obrera. CP 44420

UMF 51 Guadalajara | Magisterio 1425, Observatorio. CP 44266

UMF-UMAA 52 Guadalajara | Marcelino García Barragán 1596, Olímpica. CP 44430

UMF 55 Guadalajara | Purísima 3131, Chapalita. CP 44520

UMF 78 Guadalajara | San Jacinto 588, San Rafael. CP 44180

UMF 79 Guadalajara | De Veracruz 1251, Artesanos. CP 44200

UMF 88 Guadalajara | Jaime Torres Bodet 3070, El Sauz Infonavit. CP 44987

UMF 91 El Fresno | Cerezo 1476, Del Fresno 1ra. Sección. CP 44900

UMF 92 Miravalle | Gobernador Luis G. Curiel sin número, Miravalle. CP 44990

CMF "Dr. Arturo Glez.", Guadalajara # 1 | Centro Médico 953, Independencia Oriente. CP 44340

CMF Guadalajara # 2 | Gral. Eulogio Parra 660, Santa Teresita. CP 44600

CMF Guadalajara # 3 | Juan Suárez de Peralta 3055, Unidad Habitacional Vicente Guerrero. CP 44860

CE Guadalajara | San Félix 27, Fovissste Estadio. CP 44240

Hospitales y Centros de Salud

Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde | Hospital 278, El Retiro. CP 44280

Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos | Constituyentes 1075, Moderna. CP 44190

Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca | Salvador Quevedo y Zubieta 750, Independencia Oriente. CP 44340

Centro de Salud La Nogalera | Ajonjolí 3736, La Nogalera. CP 44470

Centro de Salud Lomas del Gallo | Doctor Roberto Weeks López 1052, Lomas del Gallo. CP 44760

Centro de Salud Tetlán Río Verde | Hacienda Tahuejo 2560, Río Verde Oblatos. CP 44700

Centro de Salud Nueva España | Axayácatl 4873, Nueva España. CP 44980

Centro de Salud Arandas | Hacienda de Tala 595, Lomas de Oblatos 1a Sección. CP 44720

Centro de Salud Libertad | Cairo 643, Libertad. CP 44750

Centro de Salud Jardines de San Francisco | Josefa Ortiz de Domínguez 3756, Jardines de San Francisco. CP 44790

Centro de Salud San Miguel de Huentitán | Ignacio Camarena 3441, San Miguel de Huentitán el Alto 1a Sección. CP 44300

Centro de Salud Arboledas del Sur | Laurel de la India 4408, Arboledas del Sur. CP 44980

Centro de Salud Lomas del Paraíso | Martín Macías sin número, Lomas del Paraíso 2a Sección. CP 44250

Centro de Salud Santa Cecilia | Julián Carrillo 2177, Santa Cecilia 1a Sección. CP 44700

Centro de Salud Polanquito | Jesús Reyes Heroles 1575, Polanquito. CP 44969

Centro de Salud Rancho Nuevo | Juan B. Berdeja sin número, Rancho Nuevo. CP 44240

Centro de Salud Lagos de Oriente | Del Senado 3220, Lagos de Oriente. CP 44770

Centro de Salud San Andrés I | República 2721, Jardines de Guadalupe. CP 44740

Centro de Salud No. 1 Churubusco | Churubusco 143, San Juan de Dios. CP 44360

Centro de Salud San Andrés II | Andrés Bello 3419, San Andrés. CP 44810

Centro de Salud Echeverría | Salvador Mota 1284, Echeverría. CP 44970

Centro de Salud La Aurora y La Esperanza | San Ignacio 2712, Esperanza. CP 44300

Centro de Salud No. 3 Guadalajara | Mezquitán 2111, Guadalupana Norte. CP 44220

Centro de Salud No. 4 Yugoslavia | Juan de Dios Robledo 230, Antigua Penal de Oblatos. CP 44730

Centro de Salud Lázaro Cárdenas | Patria 2257, López Portillo. CP 44960

Centro de Salud Balcones de Arriba | Abraham González 1069, Blanco y Cuéllar 1ra. CP 44730

Centro de Salud Malecón | Patria sin número, La Campesina. CP 44769

Plazas, Recaudadoras y Otros

Plaza Atemajac | Av. Fidel Velázquez 1550, Atemajac. CP 44218

Recaudadora 00 | Av. Ramón Corona 65, Centro. CP 44100

Siteur Juárez | Calzada Federalismo s/n, Centro. CP 44160

Plaza Forum Tlaquepaque | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 2077, Prados de Nilo. CP 44840

¡Vacúnate!

Acude con tu cartilla de vacunación a cualquiera de estos centros de lunes a viernes en un horario disponible en todas las sedes de 08:00 a 20:00 horas para aplicarte la vacuna que requieras contra el sarampión.

*Para información partocular de los horarios de atención, consulta directamente la página del Gobierno de México.

Con información de SUN y ¿Dónde me vacuno?".

