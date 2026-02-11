El Gobierno de México lanzó este miércoles, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la aplicación "¿Dónde me vacuno?" que guía a las y los mexicanos a los centros de vacunación más cercanos para que puedan inmunizarse contra el virus del sarampión.Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar, aseguró que hay dosis suficientes e indicó que el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a la población de 13 a 49 años de edad.Refirió que se cuenta con 28 millones de dosis para aplicarse de inmediato: "Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026".La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso cuenta con acceso directo a mapas desde un dispositivo móvil. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y las secretarías de Salud de los estados."¿Dónde me vacuno?" publicó desde la plataforma que Jalisco cuenta con 886 sedes para aplicarse la vacuna doble viral contra el sarampión y otras 886 para colocarse la triple viral.En Guadalajara, existen 55 centros para aplicarse ambas presentaciones de la vacuna contra el sarampión. A continuación, te compartimos dónde se ubican, según información de "¿Dónde me vacuno?".Acude con tu cartilla de vacunación a cualquiera de estos centros de lunes a viernes en un horario disponible en todas las sedes de 08:00 a 20:00 horas para aplicarte la vacuna que requieras contra el sarampión. *Para información partocular de los horarios de atención, consulta directamente la página del Gobierno de México.Con información de SUN y ¿Dónde me vacuno?".* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF