Jalisco | Sarampión

¿Dónde me vacuno?: Los centros oficiales para inmunizarse contra el sarampión en Guadalajara

Te compartimos la información más completa desde la nueva plataforma lanzada por el Gobierno de México: "¿Dónde me vacuno?"

Por: Fabián Flores

Acude con tu cartilla de vacunación a cualquiera de estos centros en un horario de 08:00 a 20:00 horas para aplicarte la vacuna que requieras contra el sarampión. SUN / ARCHIVO

El Gobierno de México lanzó este miércoles, durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la aplicación "¿Dónde me vacuno?" que guía a las y los mexicanos a los centros de vacunación más cercanos para que puedan inmunizarse contra el virus del sarampión.

Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas y Bienestar, aseguró que hay dosis suficientes e indicó que el objetivo es recuperar las coberturas y cortar la cadena de transmisión al vacunar a la población de 13 a 49 años de edad.

Refirió que se cuenta con 28 millones de dosis para aplicarse de inmediato: "Esto es adicional a las 14.3 millones de vacunas que ya hemos aplicado en el 2025 y 2026".

La plataforma muestra días, horarios y ubicación precisa, incluso cuenta con acceso directo a mapas desde un dispositivo móvil. Es práctica y se está actualizando permanentemente con la información que reportan las instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y las secretarías de Salud de los estados.

¿Cuántos módulos para vacunarse contra el sarampión hay en Jalisco?

"¿Dónde me vacuno?" publicó desde la plataforma que Jalisco cuenta con 886 sedes para aplicarse la vacuna doble viral contra el sarampión y otras 886 para colocarse la triple viral.

En Guadalajara, existen 55 centros para aplicarse ambas presentaciones de la vacuna contra el sarampión. A continuación, te compartimos dónde se ubican, según información de "¿Dónde me vacuno?".

Unidades de Medicina Familiar (UMF) e ISSSTE

  • UMF 1 Guadalajara | Del Campesino 100, Guadalajara Centro. CP 44100
  • UMF 167 H. Provincia | San Lorenzo 360, Agustín Yáñez (La Florida). CP 44790
  • UMF 2 Guadalajara | Jesús García 1480, Santa Teresita. CP 44600
  • UMF 3 Guadalajara | Belizario Domínguez 815, Independencia Oriente. CP 44340
  • UMF 34 Guadalajara | López de Legaspi 1722, 18 de Marzo. CP 44960
  • UMF 4 Atemajac | Fidel Velázquez 1531, Fidel Velázquez. CP 44216
  • UMF 48 Guadalajara | Circunvalación 2208, Circunvalación Oblatos. CP 44716
  • UMF 49 Guadalajara | Cuitláhuac 769, Obrera. CP 44420
  • UMF 51 Guadalajara | Magisterio 1425, Observatorio. CP 44266
  • UMF-UMAA 52 Guadalajara | Marcelino García Barragán 1596, Olímpica. CP 44430
  • UMF 55 Guadalajara | Purísima 3131, Chapalita. CP 44520
  • UMF 78 Guadalajara | San Jacinto 588, San Rafael. CP 44180
  • UMF 79 Guadalajara | De Veracruz 1251, Artesanos. CP 44200
  • UMF 88 Guadalajara | Jaime Torres Bodet 3070, El Sauz Infonavit. CP 44987
  • UMF 91 El Fresno | Cerezo 1476, Del Fresno 1ra. Sección. CP 44900
  • UMF 92 Miravalle | Gobernador Luis G. Curiel sin número, Miravalle. CP 44990
  • CMF "Dr. Arturo Glez.", Guadalajara # 1 | Centro Médico 953, Independencia Oriente. CP 44340
  • CMF Guadalajara # 2 | Gral. Eulogio Parra 660, Santa Teresita. CP 44600
  • CMF Guadalajara # 3 | Juan Suárez de Peralta 3055, Unidad Habitacional Vicente Guerrero. CP 44860
  • CE Guadalajara | San Félix 27, Fovissste Estadio. CP 44240

Hospitales y Centros de Salud

  • Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde | Hospital 278, El Retiro. CP 44280
  • Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos | Constituyentes 1075, Moderna. CP 44190
  • Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca | Salvador Quevedo y Zubieta 750, Independencia Oriente. CP 44340
  • Centro de Salud La Nogalera | Ajonjolí 3736, La Nogalera. CP 44470
  • Centro de Salud Lomas del Gallo | Doctor Roberto Weeks López 1052, Lomas del Gallo. CP 44760
  • Centro de Salud Tetlán Río Verde | Hacienda Tahuejo 2560, Río Verde Oblatos. CP 44700
  • Centro de Salud Nueva España | Axayácatl 4873, Nueva España. CP 44980
  • Centro de Salud Arandas | Hacienda de Tala 595, Lomas de Oblatos 1a Sección. CP 44720
  • Centro de Salud Libertad | Cairo 643, Libertad. CP 44750
  • Centro de Salud Jardines de San Francisco | Josefa Ortiz de Domínguez 3756, Jardines de San Francisco. CP 44790
  • Centro de Salud San Miguel de Huentitán | Ignacio Camarena 3441, San Miguel de Huentitán el Alto 1a Sección. CP 44300
  • Centro de Salud Arboledas del Sur | Laurel de la India 4408, Arboledas del Sur. CP 44980
  • Centro de Salud Lomas del Paraíso | Martín Macías sin número, Lomas del Paraíso 2a Sección. CP 44250
  • Centro de Salud Santa Cecilia | Julián Carrillo 2177, Santa Cecilia 1a Sección. CP 44700
  • Centro de Salud Polanquito | Jesús Reyes Heroles 1575, Polanquito. CP 44969
  • Centro de Salud Rancho Nuevo | Juan B. Berdeja sin número, Rancho Nuevo. CP 44240
  • Centro de Salud Lagos de Oriente | Del Senado 3220, Lagos de Oriente. CP 44770
  • Centro de Salud San Andrés I | República 2721, Jardines de Guadalupe. CP 44740
  • Centro de Salud No. 1 Churubusco | Churubusco 143, San Juan de Dios. CP 44360
  • Centro de Salud San Andrés II | Andrés Bello 3419, San Andrés. CP 44810
  • Centro de Salud Echeverría | Salvador Mota 1284, Echeverría. CP 44970
  • Centro de Salud La Aurora y La Esperanza | San Ignacio 2712, Esperanza. CP 44300
  • Centro de Salud No. 3 Guadalajara | Mezquitán 2111, Guadalupana Norte. CP 44220
  • Centro de Salud No. 4 Yugoslavia | Juan de Dios Robledo 230, Antigua Penal de Oblatos. CP 44730
  • Centro de Salud Lázaro Cárdenas | Patria 2257, López Portillo. CP 44960
  • Centro de Salud Balcones de Arriba | Abraham González 1069, Blanco y Cuéllar 1ra. CP 44730
  • Centro de Salud Malecón | Patria sin número, La Campesina. CP 44769

Plazas, Recaudadoras y Otros

  • Plaza Atemajac | Av. Fidel Velázquez 1550, Atemajac. CP 44218
  • Recaudadora 00 | Av. Ramón Corona 65, Centro. CP 44100
  • Siteur Juárez | Calzada Federalismo s/n, Centro. CP 44160
  • Plaza Forum Tlaquepaque | Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 2077, Prados de Nilo. CP 44840

¡Vacúnate!

Acude con tu cartilla de vacunación a cualquiera de estos centros de lunes a viernes en un horario disponible en todas las sedes de 08:00 a 20:00 horas para aplicarte la vacuna que requieras contra el sarampión. 

*Para información partocular de los horarios de atención, consulta directamente la página del Gobierno de México.

Con información de SUN y ¿Dónde me vacuno?".

