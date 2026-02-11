El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco informó que se instalará un macromódulo de vacunación Drive Thru en el municipio de Tonalá, con objetivo de reforzar la protección de la salud pública y prevenir enfermedades por vacunación.

El macromódulo se instalará este sábado 14 de febrero de 2026, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en el estacionamiento de Wallmart Río Nilo, en el municipio de Tonalá.

CORTESÍA

La delegada del IMSS en Jalisco, doctora Karla Guadalupe López López, destacó que esta jornada forma parte de las acciones preventivas que impulsa el Instituto para facilitar el acceso a la vacunación, sobre todo para mantener esquemas completos y actualizados para proteger a la población de todas las edades.

López López informó que las acciones en el Macromódulo serán gratuitas y abiertas a toda la población, sin importar si es o no derechohabiente, con la aplicación de vacunas contra sarampión, influenza, COVID-19, neumococo y tétanos.

Lee también: Desmantelan red de motocicletas robadas en Lagos de Moreno

Detalló que el esquema Drive Thru permite a las personas recibir su vacuna sin descender del vehículo, lo que agiliza la atención y ofrece mayor comodidad y seguridad.

Finalmente, la delegada del IMSS en Jalisco hizo un llamado a la corresponsabilidad social y reiteró que vacunarse es un acto de cuidado individual y colectivo, por lo que llamó a madres, padres, personas adultas mayores y población en general a aprovechar esta jornada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA