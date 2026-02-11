La Fiscalía de Jalisco informó del aseguramiento de partes de motocicletas robadas y narcóticos en el municipio de Lagos de Moreno.

Los hechos ocurrieron en la colonia la colonia Villas del Sol tras una denuncia anónima. La investigación comenzó cuando localizaron un taller mecánico sobre la Avenida del Sol.

En dicha intervención inicial, se aseguraron 18 motocicletas, de las cuales, varias contaban con reporte de robo vigente y presentaban alteraciones en su pintura y estructura.

En aquel momento, los elementos detuvieron en flagrancia de dos hombres quienes reclamaron la propiedad de los vehículos. Por lo tanto, los elementos de la Fiscalía indagaron más en las pesquisas, por lo que se identificó un segundo domicilio vinculado a estas actividades ilícitas.

Los elementos desahogaron otra orden de cateo derivada de la investigación por el delito de robo equiparado, por lo que se desplegó un operativo el pasado 3 de febrero en una finca ubicada en la colonia Villas del Sol III.

En el operativo participó también personal del Ejército Mexicano, con el fin de brindar seguridad perimetral en esta zona de alto riesgo, así como peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses encargados de la fijación de indicios.

En el lugar se aseguraron dos cuadros de motocicleta con números de serie alterados, dos envoltorios con material granulado con características de la droga y dos pipas de cristal con residuos de presuntos estupefacientes.

