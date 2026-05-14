Faltan 27 días para que la Copa del Mundo de la FIFA 2026 haga historia en Norteamérica. La emoción ya se respira en las calles de Guadalajara, una de las sedes oficiales de México que albergará cuatro partidos y recibirá a miles de turistas.

El torneo arrancará el próximo 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México, culminando el 19 de julio en Nueva Jersey. Mientras tanto, los aficionados ya preparan sus camisetas, pero también se preguntan: ¿qué vamos a comer mientras vemos los partidos?

Tradicionalmente, el futbol se acompaña de botanas altas en calorías, frituras y alimentos ultraprocesados. Sin embargo, la tendencia actual apunta hacia opciones más equilibradas que nos permitan disfrutar sin remordimientos.

Aquí es donde entra en juego un clásico de la gastronomía tapatía que las personas que visitan la ciudad con motivo de la justa deberían probar. Si se busca una alternativa fresca, nutritiva y originaria de la capital de Jalisco, el biónico es la respuesta definitiva.

El biónico: orgullo tapatío reconocido por Taste Atlas

Este postre, nacido en las calles de Jalisco, ha trascendido las fronteras del Estado gracias a su inigualable sabor, su frescura y su textura crujiente. Es tan bueno el biónico que la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas lo incluyó en su selecta lista de las mejores comidas callejeras dulces del mundo.

Se trata de una especie de ensalada de frutas picadas en cubos pequeños, bañada en una crema dulce especial y coronada con diversos "toppings" como coco rayado, granola, granillo, chispas de chocolate y pasas. Aunque se popularizó en los años 90, se dice que sus primeras versiones surgieron en la década de 1970.

También se cuenta que fue en la zona del Centro Histórico de Guadalajara donde nació esta receta. Originalmente, habría sido concebida como un desayuno saludable y energético, pero hoy es el antojito ideal para cualquier hora del día y, claro, para ver los partidos de futbol de eventos de gran importancia como la Copa Mundial 2026.

¿Cómo preparar el biónico perfecto para los partidos?

La versatilidad de este platillo permite adaptarlo a los gustos de cada aficionado. Ya sea que veas el partido desde la comodidad de tu sala, en algún puesto de comida en el centro, en las zonas del Fan Fest, o en las inmediaciones del Estadio AKRON, prepararlo es sumamente sencillo, económico y rápido.

La base tradicional exige frutas frescas de temporada. Las más comunes son papaya, melón, fresas, manzana y plátano. El verdadero secreto, sin embargo, radica en la "crema".

Esta mezcla suele combinar leche condensada y crema ácida. No obstante, existen múltiples variantes con yogur natural o queso cottage para quienes buscan reducir aún más la ingesta calórica.

Justamente por esta combinación de frutas con fibra y semillas es que el biónico, sin usar crema muy alta en calorías, es un postre sano que se debe tener en cuenta.

Uniendo la pasión por el futbol y la gastronomía

El Mundial de 2026 no solo será una vitrina inmejorable para el talento deportivo, sino también para la vasta riqueza cultural de las ciudades anfitrionas. Guadalajara tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero que su oferta culinaria va mucho más allá de lo salado.

Elegir el biónico como tu botana oficial para este torneo responde a todas las preguntas básicas del buen anfitrión. ¿Qué ofrecer? Un postre avalado internacionalmente. ¿Por qué? Porque cuida tu salud sin sacrificar el sabor.

¿Cuándo y dónde? En cada partido de esta histórica justa deportiva, desde tu propio hogar. Mientras el reloj avanza y la cuenta regresiva de 27 días nos acerca al esperado pitazo inicial, es el momento perfecto para planear cómo viviremos esta gran fiesta.

Sorprende a tus amigos y familiares cambiando las clásicas frituras por un auténtico biónico tapatío. Demuestra que la pasión por el futbol y el cuidado personal pueden ir perfectamente de la mano.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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