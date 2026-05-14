Es bien sabido que en México están ocurriendo algunos fenómenos meteorológicos en simultáneo, tal es el caso de la interacción del Frente Frío 50, la cual junto a un par de canales de baja presión que atraviesan al país seguirá trayendo chubascos aislados y una que otra tormenta a la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el 15 de mayo se caracterizará por un clima caluroso, con una temperatura mínima muy agradable de 17°C, no obstante, el termómetro registrará una temperatura altísima de 37°grados centígrados.

A esta hora lloverá mañana, 15 de mayo, en la ciudad de Guadalajara

Según los datos de la cadena de Meteored, la mayor probabilidad de precipitación —con posibilidad de cubrir el 60% de la región y de llegar a los 4 mm— se concentrará durante la tarde y noche, comenzando a registrarse de forma aislada a partir de las 17:00 y hasta las 20:00 horas.

Hora Región a cubrir Cantidad de lluvia 17:00 horas 30% 0.2 mm 18:00 horas 30% 1.1 mm 19:00 horas 30% 2.4 mm 20:00 horas 30% 0.3 mm

Se espera que las lluvias se intensifiquen en punto de las 7 en diferentes puntos cardinales de la ciudad. Asimismo, el pronóstico oficial advierte sobre rachas de viento sostenidas de entre 10 y 30 kilómetros por hora, condiciones que refrescarán el ambiente nocturno.

Recomendaciones clave para el clima de este viernes

Frente a un panorama de calor tan volátil, te recomendamos vestir ropa ligera de colores claros por la mañana y llevar un impermeable o paraguas resistente para la tarde. No olvides aplicar abundante protector solar si sales de casa antes de las 16:00 horas, pues la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles perjudiciales para la salud. Te invitamos a mantenerte siempre bien informado a través de las actualizaciones constantes y verificadas de esta casa editorial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN y Meteored.

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AO