Es bien sabido que en México están ocurriendo algunos fenómenos meteorológicos en simultáneo, tal es el caso de la interacción del Frente Frío 50, la cual junto a un par de canales de baja presión que atraviesan al país seguirá trayendo chubascos aislados y una que otra tormenta a la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el 15 de mayo se caracterizará por un clima caluroso, con una temperatura mínima muy agradable de 17°C, no obstante, el termómetro registrará una temperatura altísima de 37°grados centígrados. Según los datos de la cadena de Meteored, la mayor probabilidad de precipitación —con posibilidad de cubrir el 60% de la región y de llegar a los 4 mm— se concentrará durante la tarde y noche, comenzando a registrarse de forma aislada a partir de las 17:00 y hasta las 20:00 horas. Se espera que las lluvias se intensifiquen en punto de las 7 en diferentes puntos cardinales de la ciudad. Asimismo, el pronóstico oficial advierte sobre rachas de viento sostenidas de entre 10 y 30 kilómetros por hora, condiciones que refrescarán el ambiente nocturno.Frente a un panorama de calor tan volátil, te recomendamos vestir ropa ligera de colores claros por la mañana y llevar un impermeable o paraguas resistente para la tarde. No olvides aplicar abundante protector solar si sales de casa antes de las 16:00 horas, pues la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles perjudiciales para la salud. Te invitamos a mantenerte siempre bien informado a través de las actualizaciones constantes y verificadas de esta casa editorial.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO