SITEUR asegura que el 88 % de las escaleras y elevadores están en funcionamiento

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que actualmente el 88 por ciento de las escaleras eléctricas y elevadores instalados en estaciones del transporte público ya se encuentran en funcionamiento, como parte del plan emergente de rehabilitación y modernización implementado en la red de movilidad metropolitana.

El titular del sistema, Amílcar López Zepeda, explicó que los trabajos forman parte de una estrategia que busca alcanzar un 95 por ciento de operatividad permanente en un periodo de 100 días.

Estaciones del Tren Ligero donde se realizará la sustitución total de equipos

Como parte de estas acciones, se realizará la sustitución total de equipos en estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero, entre ellas Periférico Belenes, Lázaro Cárdenas, Central de Autobuses y Patria . Debido a estas labores, SITEUR prevé cierres temporales en algunos accesos para permitir el reemplazo de escaleras y elevadores.

El funcionario detalló que actualmente los trabajos se concentran en elevadores de Mi Macro Periférico y en las primeras escaleras eléctricas contempladas dentro del programa de modernización.

Además, SITEUR anunció la intervención de módulos de baños ubicados en estaciones de Mi Macro Periférico que han sido vandalizados o permanecen fuera de servicio. De los 29 módulos existentes, 18 presentan daños, por lo que algunos serán retirados y otros serán adaptados con juegos infantiles o mobiliario urbano a partir de la última semana de junio.

CORTESÍA/ Siteur Jalisco.

López Zepeda también adelantó que el sistema de transporte ampliará horarios durante las actividades relacionadas con la FIFA World Cup 2026. El servicio del Tren Ligero y algunas rutas del Centro Histórico operarán hasta tres horas después de concluir el FIFA Fan Fest.

Según SITEUR, durante pruebas recientes se operó con la máxima capacidad de trenes en las cuatro líneas del sistema, además de mantener en funcionamiento más de 115 camiones alimentadores del SITREN y de la Línea 4, con el objetivo de fortalecer la movilidad para eventos masivos y mejorar de forma permanente el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Con información de Osiel González Hernández.

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