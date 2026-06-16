Sergio Chávez niega conflicto de interés en proyecto de rastro de Tonalá

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, negó que haya conflicto de intereses en supuestas irregularidades y un presunto acto de corrupción y nepotismo señalado en la contratación de una asociación público-privada (APP), para la operación del nuevo rastro municipal de Tonalá, Jalisco.

El ayuntamiento tonalteca avaló la exploración de una asociación público-privada con una empresa conocida como Valor de Alimentos Kárnicos, S.A., fundada en 2012 y la cual, tuvo una participación directa de hermanos del alcalde.

Sin embargo, el alcalde aclaró que sus familiares no pertenecen a la empresa desde los primeros días desde que se puso en marcha , razón por la cual dejó en claro que no hay conflicto de interés.

"No hay conflicto de interés. Según la ley, para no tener conflicto de intereses, debe de estar fuera 2 años antes cualquier persona para este tipo de APP. Mi familia se retiró hace 12 años de este grupo agrícola de trabajo. Por supuesto que no hay conflicto de intereses".

Pruebas ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco

Por esa misma razón, Sergio Chávez aseguró acudir ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado para presentar "28 pruebas contundentes" , con las que señala que “no hay dolo, delito ni conflicto de intereses en este tema del rastro en Tonalá”. Sin embargo, pese a haber acudido, se dejó en claro que no hay denuncia presentada en su contra.

El Congreso de Jalisco debe avalar la autorización o no del contrato de la APP, no obstante, se le cuestionó al alcalde sobre si hay un plan b en caso de que no proceda, de lo cual, reconoció que no tiene alternativa.

"No sé qué hacer porque yo ya no puedo abrir nuevamente el rastro antiguo, eso está clausurado por Proepa. Un rastro, cálculo, sencillo, estará costando sobre unos 70 millones de pesos más el terreno. No te sé decir, no hay plan b".

Pleito por el Macro Periférico

El pasado viernes, la diputada de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, denunció en el pleno del Congreso del Estado presuntas irregularidades en el proceso de contratación de una Asociación Público – Privada (APP), para la construcción de un nuevo rastro municipal en aquel municipio.

Por esa razón, el alcalde de Tonalá denunció que los señalamientos en su contra se dieron a raíz de un video que subió a sus redes sociales, donde hace "un reclamo al Ejecutivo del Estado porque estaban engañando a los tonaltecas porque nuevamente no iba a llegar el Macro Periférico al centro de Tonalá".

Chávez acusó que, desde ese momento, comenzaron los señalamientos en su contra. Y reiteró el reclamo contra el gobierno estatal, al señalar que no se ha cumplido con la promesa de la ampliación del Macro Periférico hasta el Centro de Tonalá.

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