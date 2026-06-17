Jaime Moreno, acusado por fraude en Villas Panamericanas, es detenido por el ICE en Texas

El empresario Jaime Moreno Cardeña, señalado por las autoridades estatales como uno de los presuntos responsables del fraude relacionado con las Villas Panamericanas y el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), fue detenido en Texas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La captura ocurrió en la ciudad de Conroe, donde actualmente permanece bajo custodia en un centro de procesamiento migratorio. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado oficialmente sobre los motivos específicos de su detención por parte de ICE ni sobre el estatus migratorio que derivó en el aseguramiento.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre un eventual proceso de extradición o deportación hacia México, donde Moreno enfrenta diversas investigaciones y órdenes judiciales relacionadas con un presunto daño patrimonial superior a los 140 millones de pesos al Fojal.

El empresario era buscado por las autoridades de Jalisco y contaba con una ficha roja de Interpol, luego de que abandonara el país mientras avanzaban las investigaciones por el supuesto esquema de simulación de operaciones financieras vinculadas al complejo habitacional Avaterra, antes conocido como Villas Panamericanas.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el caso involucra una red de empresas que fueron utilizadas para realizar transacciones irregulares con recursos públicos. Como parte de las indagatorias, previamente fueron asegurados inmuebles, documentación y se concretaron otras detenciones relacionadas con el caso.

La aprehensión representa un avance relevante para las autoridades jaliscienses; sin embargo, persisten interrogantes sobre las circunstancias de su captura en territorio estadounidense y sobre los procedimientos legales que seguirán en las próximas semanas.

A finales del 2025, el gobernador Pablo Lemus alertó de que se encontraban tras la pista de Moreno: “Se encuentra ya prófugo de la justicia. Ya tenemos información de Interpol. Estamos muy cerca de dar con él”.

La captura ocurrió en la ciudad de Conroe, donde actualmente permanece bajo custodia.