Elementos de la Policía del Estado detuvieron a un hombre por aparente posesión de supuesta droga en la colonia Las Juntas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque porque presuntamente está implicado en préstamos “gota a gota”.

Los elementos estatales habían recibido reportes ciudadanos sobre un sujeto, presuntamente extranjero, que operaba con un esquema de préstamos con cargos abusivos y cobros violentos en esa colonia y sus alrededores.

Autoridades trazan operativo para detener al señalado

Con la información obtenida, se trazó un operativo para rastrear y aprehender al hombre y se desplegó una columna de vigilancia en la zona.

El dispositivo especial dio resultado en el cruce de las calles Orozco y Privada Orozco, donde los oficiales observaron a un sujeto con las características del objetivo, quien, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud evasiva.

Los elementos le marcaron el alto y, en revisión de protocolo, le encontraron entre sus pertenencias al parecer 13 envoltorios de presunto crystal, con un peso aproximado de 10 gramos.

Durante la intervención también le fueron asegurados siete mil 220 pesos en efectivo, un teléfono celular y diversas tarjetas presuntamente relacionadas con préstamos conocidos como "gota a gota", así como documentos en donde al parecer se registraron los financiamientos.

Objetos asegurados al sujeto detenido. ESPECIAL

El detenido no acreditó su estadía legal en el país

El detenido fue identificado como Carlos “N”, alias “El Paisa”, de 53 años, al parecer de origen sudamericano, el cual no acreditó su estadía legal en el país, por lo que fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, al igual que de un agente del Ministerio Público.

A principios de este año, la Policía estatal puso en marcha un operativo interinstitucional enfocado en detectar y desarticular este tipo de prácticas, particularmente en zonas de alta afluencia comercial del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), a partir de información recabada mediante denuncias anónimas debido a que se habían involucrado colombianos en dichas prácticas que, incluso, provocaron la desaparición de varios de ellos.

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OB