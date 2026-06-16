Impulsan proyectos productivos para usuarias de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Las mujeres víctimas de violencia en la primera etapa reciben atención de emergencia, posteriormente, orientación jurídica y acceso a la justicia. Finalmente, pasan por un proceso de empoderamiento y prevención, donde se les brindan herramientas para construir una vida libre de estos patrones.

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Durante esta última fase, muchas de ellas acceden a apoyos para desarrollar proyectos productivos que les permitan generar ingresos propios.

Entre los proyectos productivos que han emprendido destacan preparación de alimentos, joyería, artesanías, manualidades, entre otros.

Alimentos, artesanías, joyería y manualidades son algunos de los negocios impulsados por mujeres. ESPECIAL

Este año, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco cuenta con un presupuesto de 10 millones 15 mil pesos destinado a fortalecer estos apoyos.

Los proyectos productivos representan una alternativa para que más mujeres generen ingresos propios. ESPECIAL

Autonomía económica como una herramienta para romper ciclos de violencia

"Son impulsos económicos que van para las mujeres para terminar ese ciclo de violencia", comentó Sofía Berenice García Mosqueda, coordinadora general de la OPD Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.

"Hemos tenido muchos casos de éxito, claro que han emprendido negocios; de hecho, las tenemos en los bazares porque es exclusivo para mujeres que sufrieron violencia, pero yo les digo mujeres emprendedoras porque hay que pasar de usuaria (de la Red) a mujeres emprendedoras", añadió.

De acuerdo con la dependencia, la autonomía económica es una herramienta clave para construir una vida libre de violencia.

Por este motivo, García Mosqueda agregó que se han buscado alianzas con dependencias como la Secretaría de Desarrollo Económico para vincularlas a los programas de capacitación y de emprendimiento a las mujeres que han sido violentadas.

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El Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara concentra el mayor número de usuarias, debido a que recibe a mujeres provenientes de distintos municipios del Estado.

"A Guadalajara llega gente de Atotonilco, Tlajomulco, El Salto, Ameca de Tequila", añadió Sofía Berenice García Mosqueda.

Presupuesto y alcance de los apoyos para mujeres

Año Presupuesto Mujeres beneficiadas 2022 1 millón 140 mil pesos 115 2023 6 millones 678 mil pesos 658 2024 8 millones 994 mil 544 pesos 1 mil 117 2025 9 millones 924 mil 784 pesos 1 mil 15 2026 10 millones 15 mil pesos 1 mil 85

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