Ante el registro de líneas telefónicas, crece el mercado negro de chips

Un vendedor de la Plaza de la Tecnología ubicada en 16 de Septiembre deja una funda para iPhone 15 sobre el mostrador y se dirige hacia López Cotilla. “¿Todavía hay chips allá atrás?”, pregunta a gritos entre el bullicio del Centro de Guadalajara. Una joven responde: “¡Sí!”. Minutos después regresa con 10 paquetes de distintas compañías telefónicas. “Cuesta 60 pesos un chip ya listo para hacer llamadas y enviar mensajes”.

La escena refleja una práctica que continúa operando con normalidad, pese a las nuevas disposiciones federales para identificar a los usuarios de telefonía móvil. Aunque el Gobierno federal estableció que las líneas telefónicas deberán estar registradas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular antes del 30 de junio, los vendedores aseguran que la medida no afectó sus actividades. “Aquí tenemos chips. Tú llegas conmigo y te lo consigo en cinco minutos”, afirma el comerciante.

En establecimientos dedicados a la reparación de celulares y la venta de fundas y accesorios, es posible adquirir tarjetas SIM o chips que ya cuentan con un número telefónico asignado y listas para utilizarse.

El vendedor presume que estos chips son “mejores” que los que se venden en tiendas de conveniencia, ya que no requieren presentar CURP ni otro documento. Además, algunos incluyen una recarga inicial de 50 pesos para incentivar la compra.

La situación se repite en otros puntos. En la Plaza de la Tecnología ubicada frente al mercado Corona, una joven que limpiaba un teclado portátil exhibía tarjetas SIM de Bait, Telcel y AT&T sobre el mostrador. Las ofrecía en 50 pesos y confirmaba que tampoco era necesario acreditar la identidad del comprador.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció en diciembre de 2025 un nuevo esquema para identificar líneas móviles. Desde el 9 de enero de 2026, todas las líneas de prepago y pospago, nuevas y existentes, deben vincularse a una persona física o moral mediante CURP y documentos oficiales. La medida busca eliminar el anonimato telefónico y reforzar la identificación de usuarios para combatir delitos como extorsión, fraude, robo de identidad y secuestro.

Autoridades han señalado que la facilidad para adquirir chips sin una identificación verificable permitió durante años la operación de líneas difíciles de rastrear, utilizadas con frecuencia en actividades delictivas. El objetivo es que cada número telefónico esté asociado a una identidad acreditada, facilitando las investigaciones y dificultando el uso de teléfonos anónimos por parte de grupos criminales. Sin embargo, el avance del registro ha sido limitado. Hasta el 5 de junio se habían inscrito 56.7 millones de números celulares, equivalentes al 39.3% de las 144.5 millones de líneas activas en el país.

Aunque la Comisión rechaza que la estrategia esté fracasando y sostiene que muchos usuarios suelen realizar el trámite en las últimas semanas antes del vencimiento del plazo, especialistas advierten obstáculos importantes. Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara, considera que existe una profunda desconfianza ciudadana hacia el Gobierno y dudas sobre el resguardo de los datos personales. Por su parte, Fernando Jiménez Sánchez, investigador del Colegio de Jalisco, señala que también existe una amplia cifra negra de líneas telefónicas no identificadas, lo que ayuda a explicar el bajo nivel de registros alcanzado.

Preguntas clave sobre el registro de líneas telefónicas

¿El registro de mi línea protege mi identidad?

Sí. Al asociar la línea a su nombre, las compañías verifican que sea la persona que aparece en la credencial del INE, por lo que no es posible suplantar su identidad.

¿Quién resguarda mi información?

La compañía telefónica la recaba y protege.

¿Me van a quitar el número si no hago el trámite?

Si la línea no se registra antes del 30 de junio, se suspenderá el servicio a partir del 1 de julio. Una vez que se registre, podrá recuperar el servicio.

¿Qué tipo de líneas se registran?

Todas, sean de prepago o pospago.

¿Cuántas líneas puedo dar de alta?

Como persona, hasta 10 líneas. Para empresas no hay límite.

¿Puede un(a) menor registrar una línea?

No. Deberán hacerlo sus padres o tutores.

¿Cómo sé que mi línea ya quedó registrada?

Al completar el registro, la compañía telefónica enviará un folio de confirmación.

¿Hay alguna sanción si mis datos son expuestos?

Sí. Los operadores están sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que es posible proceder ante el uso inapropiado de información.

¿Qué hago si no me llega el SMS para continuar con mi registro?

Deberá buscar en los mensajes “no deseados”. Para sistema IOS, debe ir a la app de mensajes, dar click en la pestaña superior derecha y luego en “no deseados”; presione “conservar” y “transferir a mensajes” para que no vuelvan a llegar como spam.

Para sistema Android, debe entrar a la app de mensajes, dar click en su perfil ubicado en la esquina superior derecha, después ingresar a la pestaña “spam y bloqueados” y, dentro del mensaje, presionar “no es spam” para que posteriormente lleguen a su bandeja de entrada.

¿Tiene costo?

El registro de la línea es gratuito.