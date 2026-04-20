La semana del 20 al 26 de abril de 2026 arranca con marcados contrastes meteorológicos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los tapatíos experimentarán una transición drástica en cuestión de horas, pasando de cielos nublados con lluvias ligeras a una intensa ola de calor que dominará la región .

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, este lunes inicia con temperaturas agradables y una alta probabilidad de chubascos vespertinos. Sin embargo, este respiro será breve, ya que el termómetro no dejará de subir conforme avancen los días, transformando el ambiente en la capital tapatía.

El ascenso térmico: de la lluvia al calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las precipitaciones del inicio de semana darán una falsa sensación de frescura a la población. A partir del martes, los sistemas de baja presión se disiparán y los cielos se despejarán casi por completo , permitiendo una mayor entrada de luz solar.

Para el miércoles 22 y jueves 23 de abril, las temperaturas máximas rondarán entre los 31 y 32 grados centígrados durante la tarde. Afortunadamente, las mañanas seguirán siendo relativamente frescas, con mínimas de 15 a 16 grados, un momento ideal para abrir ventanas y ventilar los hogares.

El viernes y sábado, el ambiente caluroso comenzará a sentirse con mucha mayor intensidad en toda el Área Metropolitana y municipios aledaños. Los termómetros marcarán entre 33 y 34 grados, preparando el terreno para el pico máximo de temperatura que cerrará esta cuarta semana del mes.

Domingo 26 de abril: el día más caliente de la semana

Si tienes planes al aire libre para el próximo fin de semana, es fundamental que tomes precauciones adicionales desde ahora. El domingo 26 de abril se perfila indiscutiblemente como el día más caluroso, alcanzando registros de hasta 35 grados centígrados a la sombra .

Especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), señalan que la sensación térmica podría ser aún mayor. Esto se debe principalmente a la escasa nubosidad proyectada y a la altísima incidencia de radiación UV sobre la ciudad.

Durante esta jornada dominical, el calor será verdaderamente sofocante, afectando con mayor fuerza entre las 13:00 y las 17:00 horas . Por ello, es vital ajustar los horarios de tus actividades deportivas, paseos familiares o compras recreativas para evitar exponerte a un peligroso golpe de calor.

Tips rápidos para sobrevivir a las altas temperaturas

Ante este desafiante panorama climático, la prevención informada se convierte en tu mejor aliada para el día a día. Aquí te compartimos una lista de recomendaciones clave para enfrentar el clima extremo sin descuidar tu bienestar físico ni el de tus seres queridos.

• Mantente hidratado en todo momento: Bebe agua natural constantemente a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas, refrescos o alcohol, ya que estos líquidos favorecen la deshidratación rápida del organismo bajo el sol.

• Protección solar estricta y obligatoria: Aplica un bloqueador dermatológico con alto factor de protección cada cuatro horas si estás en exteriores. El índice de radiación UV estará en niveles críticos, por lo que usar gorra, sombrero y lentes oscuros resulta absolutamente indispensable.

• Ropa adecuada y ventilación estratégica: Utiliza prendas holgadas, de telas ligeras, colores claros y preferentemente de algodón para facilitar la transpiración. Mantén tu hogar fresco cerrando cortinas y persianas durante las horas de mayor insolación, abriéndolas únicamente cuando el sol se oculte.

Mantente siempre bien informado a través de las actualizaciones diarias de El Informador y sigue las indicaciones de Protección Civil. Anticipar estos bruscos cambios climáticos te permitirá disfrutar de nuestra hermosa ciudad de manera segura, cómoda y sin ningún tipo de contratiempos médicos.

Piden ajustar los horarios de tus actividades deportivas, paseos familiares o compras recreativas para evitar exponerte a un peligroso golpe de calor. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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