¿Por qué el calor provoca apagones en Guadalajara?

Las ondas de calor que se intensifican durante el verano en México están llevando al sistema eléctrico a niveles de alta exigencia, afectando directamente nuestra vida diaria. En el Área Metropolitana de Guadalajara, el termómetro no da tregua y el uso masivo de sistemas de enfriamiento satura rápidamente la red local.

Esta sobredemanda repentina genera un estrés sin precedentes en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual debe equilibrar la generación y el consumo en tiempo real. Cuando la demanda supera la capacidad de respuesta, se producen los temidos cortes de suministro para proteger los equipos principales .

La CFE y el sistema eléctrico bajo presión extrema

Para este mes de mayo, en plena temporada de temperaturas extremas, la CFE enfrenta una alta presión operativa con una demanda récord de energía . A esto se suman los graves riesgos operativos asociados al suministro de gas natural, un combustible vital para el funcionamiento de las principales plantas generadoras del país.

Diversos especialistas del sector energético coinciden en que esta delicada situación responde, en gran parte, a las decisiones estratégicas y de inversión tomadas en años previos. Además, la falta de modernización oportuna en las redes de transmisión ha provocado un cuello de botella que impide llevar la energía eficientemente a los hogares.

Apagones inevitables: el pronóstico de los expertos para Jalisco

Ante este complejo panorama, Jorge Antonio Mejía, investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara, prevé que los apagones continuarán presentándose por un periodo de dos o tres años adicionales. Esta ventana de tiempo es la que se requiere estrictamente para que entren en operación los nuevos proyectos energéticos que aliviarán la carga actual y estabilizarán el suministro nacional.

Por su parte, Emilio Barocio, destacado académico de Ingeniería Mecánica-Eléctrica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló una realidad preocupante para los usuarios. El experto advirtió que l os apagones son fenómenos sumamente difíciles de prever o evitar con exactitud, lo que deja a la población en un estado de vulnerabilidad constante .

Esta incertidumbre afecta no solo a las viviendas, sino también a los comercios y la industria en Jalisco, que dependen de un flujo eléctrico constante . Las interrupciones repentinas pueden dañar maquinaria costosa, interrumpir cadenas de producción y generar pérdidas económicas significativas para los negocios locales que ya lidian con el calor.

Medidas de emergencia y el plan del Gobierno federal

El Gobierno federal impulsa nuevos proyectos para fortalecer la generación de energía eléctrica en el país, luego de las críticas registradas durante el sexenio pasado por la falta de inversión en infraestructura del sector.

Como parte de esta estrategia, en febrero pasado la Secretaría de Energía lanzó la segunda convocatoria de proyectos energéticos mixtos, con el objetivo de incrementar la producción eléctrica nacional. Esta iniciativa da continuidad a una primera convocatoria considerada exitosa, en la que se concretaron acuerdos con la iniciativa privada para desarrollar 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica, con una inversión de cuatro mil 752 millones de dólares.

El propósito central es aumentar la capacidad de generación y reducir los déficits en distintas regiones, entre ellas Jalisco, donde persiste un rezago importante en materia eléctrica. Esta situación limita la atracción de inversiones industriales y complica el cumplimiento de metas relacionadas con energías limpias.

Uno de los principales problemas en la región Occidente es la insuficiencia de infraestructura de transmisión. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía, la demanda puede alcanzar hasta nueve mil megawatts en momentos de mayor consumo, mientras que la generación local se ubica apenas entre tres mil y cinco mil megawatts. Este desfase obliga a entidades como Jalisco a depender de la electricidad proveniente de otras regiones del país.

¿Cómo protegerse de los apagones?

Mientras estas soluciones a gran escala surten efecto, es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones en sus hogares para minimizar los daños. A continuación, te presentamos una lista de puntos clave y recomendaciones prácticas para proteger tu patrimonio durante esta temporada de inestabilidad eléctrica en la ciudad:

• Desconecta aparatos sensibles: Ante fluctuaciones, desenchufa pantallas y computadoras.

• Usa reguladores: Protege tus electrodomésticos con supresores de picos.

• Optimiza el aire acondicionado: Mantenlo en 24 grados para no saturar la red.

• Reporta fallas: Comunícate de inmediato al 071 si notas variaciones de voltaje en tu colonia.

La combinación de altas temperaturas y una infraestructura al límite nos obliga a ser consumidores más conscientes y preparados ante la adversidad. Entender por qué ocurren estos apagones es el primer paso para exigir mejores servicios y adaptar nuestros hábitos, asegurando que el calor extremo no termine por fundir nuestra tranquilidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de CFE

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