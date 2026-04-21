El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este martes con un pronóstico meteorológico que pondrá a prueba la paciencia y preparación de más de un tapatío. Tras varios días de intenso calor primaveral, las condiciones atmosféricas han dado un giro radical que exige atención inmediata por parte de toda la ciudadanía para evitar contratiempos.

De acuerdo con los reportes más recientes, se ha confirmado un 80% de probabilidad de lluvia para la jornada de hoy, 21 de abril de 2026 . Este fenómeno no llegará solo, ya que se anticipa la presencia de actividad eléctrica y cielos mayormente nublados desde las primeras horas de la mañana en diversas zonas.

Las autoridades de Protección Civil han comenzado a emitir alertas preventivas para evitar accidentes en las principales arterias viales de la metrópoli. Es fundamental que los conductores reduzcan su velocidad, ya que el pavimento mojado incrementa significativamente el riesgo de derrapes y choques por alcance en horas pico, complicando la movilidad urbana.

¿Cuándo y por qué lloverá hoy en Guadalajara?

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, señala que las precipitaciones más intensas podrían registrarse poco después del mediodía . Los expertos recomiendan no confiarse si la mañana parece tranquila, pues el desarrollo de nubosidad será rápido y constante durante la tarde, oscureciendo el cielo tapatío.

Esta inestabilidad climática responde directamente a un canal de baja presión que actualmente interactúa con una fuerte entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico. Dicha combinación es la responsable de generar estas tormentas atípicas para un mes de abril, sorprendiendo a los habitantes que ya habían guardado sus paraguas y abrigos ligeros.

Además de las precipitaciones, el pronóstico advierte sobre tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Estas rachas de viento representan un riesgo latente para la caída de ramas, árboles en mal estado y anuncios espectaculares, por lo que se pide extremar precauciones al caminar.

El impacto en las temperaturas y el monitoreo oficial

A pesar de la inminente llegada de la lluvia, el termómetro no cederá de manera drástica, lo que mantendrá un ambiente sumamente bochornoso en la región. La temperatura máxima rondará los 28 grados centígrados durante la tarde, mientras que la mínima se estacionó en los 16 grados durante la madrugada de este martes .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene un monitoreo constante sobre la evolución de este sistema de tormentas. Sus radares indican que las zonas más afectadas podrían ser el sur y el poniente de la ciudad, abarcando municipios densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco .

Para quienes utilizan el transporte público, como el Tren Ligero o el sistema Mi Macro, es vital salir con tiempo de sobra hacia sus destinos. Las aglomeraciones en las estaciones y los retrasos en el servicio son escenarios altamente probables cuando el clima severo azota la infraestructura de movilidad urbana en nuestra ciudad.

Tips rápidos para sobrevivir al clima de este martes

Para que las tormentas no arruinen tu jornada ni te tomen por sorpresa, hemos recopilado una lista de recomendaciones prácticas y directas. Sigue estos consejos esenciales para mantenerte seguro, seco y puntual mientras realizas tus actividades cotidianas en medio de este pronóstico lluvioso que afectará a toda la zona metropolitana:

• Anticipa tus traslados: El tráfico en avenidas principales como López Mateos, Lázaro Cárdenas o Mariano Otero suele colapsar con las primeras gotas de lluvia. Sal de casa al menos 30 minutos antes de lo habitual para evitar el estrés del congestionamiento vial y llegar a tiempo a tus compromisos laborales o escolares.

• Protege tus pertenencias y desconecta aparatos: Lleva contigo un paraguas resistente al viento y calzado impermeable. Además, ante la amenaza de tormentas eléctricas, es crucial proteger tus equipos electrónicos en casa o en la oficina para evitar daños irreparables causados por las repentinas variaciones de voltaje en la red eléctrica.

Finalmente, cabe destacar que, aunque estas lluvias complican la rutina diaria y la movilidad urbana, representan un beneficio invaluable para el nivel del Lago de Chapala. Este cuerpo de agua, vital para el abastecimiento de la ciudad, recibe un respiro necesario que ayuda a mitigar los efectos de la sequía primaveral en nuestro ecosistema local.

X /@conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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