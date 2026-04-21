Guadalajara alista una nueva edición de GDLUZ, el encuentro que convierte su Centro Histórico en un corredor de arte, tecnología y espectáculos nocturnos. Para 2026, el evento retomará su formato original de cuatro días, reafirmándose como uno de los principales atractivos culturales del inicio del año.

Según información compartida en canales oficiales del festival, la edición 2026 está prevista hacia finales de abril y conservará su carácter gratuito y abierto al público. La propuesta incluirá nuevamente un circuito iluminado con instalaciones interactivas, proyecciones y montajes de gran escala, pensados para convocar tanto a habitantes locales como a visitantes.

Fechas y horarios del festival

El Gobierno de Guadalajara terminó con la incertidumbre al anunciar que la novena edición de GDLUZ, considerado el festival de luz más relevante de Latinoamérica, se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de abril.

El acceso al festival de luces de Guadalajara será gratuito, como se ha hecho en ediciones anteriores y los horarios que mantendrá son de las 19:30 a las 23:00 horas. Se recomienda llegar temprano para disfrutar de cada instalación con calma y aprovechar al máximo la experiencia.

¿Cuáles son las zonas temáticas que tendrá este año el GDLUZ?

GDLUZ se ha caracterizado por intervenir el espacio público con tecnología de iluminación de gran escala. A lo largo de sus ediciones, el festival ha integrado mapping sobre edificios históricos, esculturas lumínicas y experiencias inmersivas que invitan a recorrer el primer cuadro de Guadalajara de una forma distinta.

El circuito se instala en puntos emblemáticos del Centro Histórico, donde plazas, avenidas y monumentos se transforman en estaciones temáticas. La experiencia está diseñada para realizarse a pie, en un trayecto continuo que permite a los asistentes interactuar con las distintas piezas artísticas.

Las áreas temáticas estarán divididas en Música, Fiesta, Los Agaves, Los Juguetes y Las Artes, cada una con propuestas y actividades propias.

En la primera área (Zona Música) se presentará el ballet folklórico, acompañado de una nueva pieza de palillismo: una escultura en forma de león inspirada en el escudo de Guadalajara. Además, la Plaza de Armas será sede de conciertos con DJ , integrando la denominada zona león y un muro interactivo para el público.

Por su parte, en la Zona Fiesta, ubicada en la Plaza de la Liberación, se contempla un espectáculo multimedia que combinará la participación de una orquesta, cantantes, DJ y efectos de pirotecnia .

En el circuito de Los Agaves, que abarca Paseo Fundadores, Paseo Degollado y Paseo Hospicio, se dará espacio a bandas emergentes locales , además de instalaciones artísticas y ambientales.

En tanto, la zona Los Juguetes, instalada en la Plaza Tapatía, incluirá un túnel multimedia y elementos tradicionales del folklore mexicano como el trompo, la matatena y la muñeca Lele. También habrá presentaciones al aire libre a cargo de artistas urbanos.

Finalmente, en el apartado de Las Artes, en la explanada del Hospicio Cabañas, se presentará el espectáculo Kopalli, acompañado de una instalación artística inspirada en el Hombre en Llamas, que iluminará esta zona del Centro Histórico.

Recomendaciones para una mejor experiencia

Llegar caminando

Hacer uso del transporte público

Llevar ropa cómoda

Establecer puntos de reunión

Evitar carreolas

Cuidar de los menores de edad

No usar flash

El evento contará con vigilancia en los accesos, módulos de atención médica y personal capacitado para responder ante cualquier emergencia.

YC