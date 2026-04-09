¿Será obligatorio el uso de cubrebocas en Jalisco tras vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones por Semana Santa y Pascua están a punto de concluir, lo que ha llevado a la comunidad educativa a preguntarse si en Jalisco el uso de cubrebocas, una medida adoptada con anterioridad para cortar las cadenas de contagio de sarampión en la entidad, volverá a ser obligatorio.

Ante el repunte de casos de sarampión en el estado, registrado a inicios de este año, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) determinó el uso obligatorio del cubrebocas durante un mínimo de 30 días. Al cumplirse un mes de su implementación, se levantó la medida el pasado 9 de marzo. Pero ¿qué pasará con el regreso a clases tras el periodo vacacional?

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Uso de cubrebocas en escuelas de Jalisco se mantiene como medida de prevención opcional

Ante las dudas, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, aclaró recientemente que el uso de este dispositivo en las aulas será opcional y una medida de prevención individual.

Asimismo, llamó a los padres de familia a tener responsabilidad y evitar enviar a los niños a la escuela si se encuentran enfermos, especialmente si presentan síntomas de sarampión.

Cabe señalar que hace poco más de una semana el secretario informó sobre una reducción significativa en el número de planteles donde se han reportado estudiantes contagiados de sarampión. En febrero hubo hasta 62 escuelas del estado con al menos un caso. Sin embargo, al inicio del periodo vacacional por Semana Santa y Pascua se contabilizaron solo 18.

El uso de cubrebocas en las aulas será opcional y una medida de prevención individual. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Sin embargo, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario estatal de Educación, señaló el riesgo de que los contagios incrementen tras el periodo vacacional, como sucedió en diciembre pasado.

“Los datos duros dicen que sí, ojalá que no. Nos pasó con el sarampión en diciembre: fue un incremento significativo; recordarán que nos fuimos con 8 escuelas y sí llegamos a subir, ya lo bajamos” , dijo.

Jalisco alcanza meta de vacunación contra el sarampión

Jalisco alcanzó su meta de vacunación contra el sarampión al superar las 3 millones de dosis aplicadas desde el inicio del brote.

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, destacó que este resultado es reflejo del trabajo de los brigadistas que recorrieron colonias, localidades y municipios casa por casa.

"Logramos que, en las últimas seis semanas epidemiológicas, la enfermedad haya empezado a bajar de intensidad (...) Sin lugar a dudas, vamos ganando esta batalla, y es el producto de una acción coordinada", señaló.

Aunque ya se alcanzó la meta de vacunación, las autoridades indicaron que la estrategia no se detiene, por lo que en el estado se mantienen activos aproximadamente 600 módulos de vacunación intra y extramuros, así como brigadas itinerantes durante los últimos días del periodo vacacional.

Para conocer el punto de vacunación más cercano, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco, al número telefónico 33-3823-3220.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Se recomienda la aplicación de la vacuna en los siguientes casos:

Dosis anticipada, por motivo del brote actual, a niños y niñas de 6 a 11 meses de edad.

Esquema habitual: una dosis a los 12 meses y refuerzo a los 18 meses de edad.

Toda la población menor de 49 años que no tenga evidencia o conocimiento de haber completado su esquema de vacunación.

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MB

