Por distintas anomalías e infracciones a la Ley, la Policía Vial ha retirado de la circulación un total de 2 mil 264 motocicletas entre enero y el 10 de abril. Esto, como parte de los operativos de supervisión implementados para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los conductores de este tipo de vehículos, dio a conocer este lunes el comisario de la Policía Vial, Jorge Arizpe.

En rueda de prensa semanal en materia de seguridad, el comisario dijo que las acciones se han desarrollado principalmente a través del operativo "Moto", impulsado con el objetivo de verificar que los motociclistas cuenten con el equipo de seguridad, documentación y matrícula en regla. Bajo este operativo se promedian cerca de 22 motocicletas retiradas al día.

¿Cuál es la principal causa de infracciones a motociclistas?

En ese sentido, de acuerdo con Arizpe García, la principal causa del retiro de motocicletas en el estado es el incumplimiento en el uso del casco de seguridad; falta que, refirió, no solo representa una violación a la normativa, sino también un riesgo directo para la integridad de los conductores.

"Entre las infracciones más frecuentes en las motocicletas (retiradas) es por no portar el casco de seguridad, como lo marca el artículo 385 de la Ley. Y por esta causa, van 3 mil 032 sanciones del primero de enero al 7 de abril. Invitamos a los motociclistas a tomar conciencia de que no respetar la ley no solo los pone en riesgo a ellos, sino a todos los objetos de movilidad", señaló Jorge Arizpe.

Por su parte, el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, añadió que en lo que va de la actual administración estatal suman ya alrededor de 22 mil motocicletas retiradas de circulación por distintas anomalías.

De ellas, señaló el coordinador, el 8% no son recuperadas por sus propietarios o propietarias.

Las autoridades refirieron que entre las causas por las cuales no son recuperadas se encuentra el no contar con los papeles requeridos para acreditar su propiedad, que los propietarios de las motocicletas aún las debían al banco o la tienda en la que las adquirieron, o que las cuentas por multas por pagar eran mayores que las del costo de las motos.

Jorge Arizpe, comisario de la Policía Vial durante la rueda de prensa de esta mañana 9 de abril. EL INFORMADOR / R. Bobadilla

El casco, la principal causa de infracción, pero no la única

Por otra parte, el comisario vial, Jorge Arizpe, reiteró el llamado a respetar otros espacios de circulación, como los carriles exclusivos del transporte público y las ciclovías, donde también se han detectado incumplimientos tanto de motociclistas como de automovilistas, lo que ha derivado en sanciones económicas.

"Por circular en carriles exclusivos del transporte público hemos levantado 1 mil 048 infracciones desde el primero de enero al 7 de abril. Las sanciones son de 150 a 200 UMAS, es decir, de los 17 mil pesos a los 23 mil", detalló el comisario.

"En tanto, por circular o estacionarse en ciclovía, en el mismo lapso realizamos 211 infracciones, desde vehículos particulares hasta motocicletas, y la infracción viene siendo de 2 mil 346 a 7 mil 038 pesos", añadió.

Por otra parte, también indicó que, como parte de la estrategia de vigilancia, la Policía Vial mantiene acciones para inhibir el uso del teléfono celular al conducir, una conducta que continúa siendo sancionada por el riesgo que representa en la vía pública.

"Ya comenzamos a ver los primeros resultados de esta acción en los primeros 3 meses del 2026, los agentes viales emitieron 6 mil 004 multas, es decir, un promedio mensual de 2 mil infracciones; para que se den una idea, en el 2025, el promedio mensual fue de 2 mil 300 infracciones", refirió Arizpe García.

"Esperemos que la vigilancia que mantenemos ayude a ir disminuyendo gradualmente la incidencia. Recordemos que la multa por usar el teléfono mientras conduce es de 15 a 25 UMAS, o sea, de 1466 a 2932 pesos", añadió.

Rueda de prensa en la que se informó del retiro de motocicletas irregulares y de infracciones en movilidad urbana. EL INFORMADOR / R. Bobadilla

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Policía Vial pide conciencia a conductores de Jalisco

Así, añadió, desde la Policía Vial se hace un llamado para que las y los conductores tengan más conciencia al conducir y eviten utilizar dispositivos electrónicos al conducir.

"Y les comparto un dato de la Organización Mundial de la Salud: consultar un mensaje de texto durante 5 segundos y circular a una velocidad de 80 kilómetros por hora equivale a recorrer aproximadamente 100 metros con los ojos vendados. Así de peligroso es el hacer uso del celular al ir conduciendo", finalizó.

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OB