El secretario de Educación del estado de Jalisco (SEJ), Juan Carlos Flores Miramontes, compartió información relevante sobre las modificaciones en el calendario escolar en la entidad, de cara a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual Guadalajara será sede.

Los datos se compartieron a pocos días del regreso a clases tras el periodo vacacional por Semana Santa y Pascua y ante las dudas de padres de familia por los cambios en el calendario.

¿Cuál es el último día de clases en Jalisco?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla que el ciclo escolar a nivel federal termine el miércoles 15 de julio. Sin embargo, en el caso de Jalisco, el funcionario adelantó que el último día de clases presenciales será el martes 30 de junio.

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Flores Miramontes explicó que, con esta fecha, el estado cumpliría con los 185 días de labores marcados en el calendario escolar de la SEP. Señaló que los quince días posteriores, es decir, del 1 al 15 de julio, se dedicarán a la regularización de alumnos que así lo requieran, además de que los docentes realizarán los procesos pertinentes para el cierre del ciclo.

“Jalisco estará cumpliendo con los días efectivos; estamos tomando simplemente días para las clases ordinarias en junio. Algunos alumnos que requieran regularización van a ser citados después de esa fecha, pero de manera extraordinaria; depende de cada alumno, de cada padre de familia”, dijo.

¿Qué días no habrá clases en Jalisco por el Mundial 2026?

El secretario de Educación del estado recordó que la suspensión de clases en escuelas de la entidad solo está autorizada para el 11 y el 18 de junio.

El jueves 11 de junio las clases se suspenderán con motivo del juego inaugural de la justa mundialista, en el cual la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. De acuerdo con el secretario, en esta fecha la suspensión será general, es decir, aplicará en los 125 municipios del estado.

Por otro lado, el 18 de junio se tiene programado el partido entre la Selección Mexicana y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Flores Miramontes explicó que, en los juegos donde solo hay actividades en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la suspensión aplicará únicamente para esta zona.

“Muy importante recalcar lo que dijo el gobernador: en el partido inaugural donde juega México sí hay una suspensión de clases para todo el estado; ya en los juegos donde hay actividades en la zona metropolitana, se suspende solo en el área metropolitana”, comentó.

La suspensión de clases durante estas jornadas ya había sido informada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien indicó que esta medida aplicará para todos los niveles escolares, desde preescolar hasta estudios superiores.

Miramontes detalló que será el próximo lunes 13 de abril cuando la Secretaría de Educación Jalisco emita una circular con las fechas oficiales para conocimiento de la comunidad educativa.

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MB

