Miércoles, 25 de Marzo 2026

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Jalisco | Semana Santa

Aquí se encuentran las empanadas de temporada en el Centro

Con la Semana Santa llega la oferta de empanadas en el Centro de Guadalajara; existe una variedad de sabores para todos los gustos 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril, en plena Semana Santa, y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril, en plena Semana Santa, y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Semana Santa está por arrancar en Guadalajara y para los y las tapatías significa algo más allá de los rituales de la Iglesia católica: consumir empanadas. Y el Centro Histórico de la ciudad es un paraíso para conseguir estos ricos postres. Aquí te contamos los lugares donde se ofrecerán en días próximos:

¿Cuántos puestos de empanadas habrá en el Centro de Guadalajara?

Ayer se dio a conocer que la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026, fortaleciendo así una de las tradiciones más representativas de la Ciudad.

Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua.

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Con esta medida se busca fortalecer la economía local, además de impulsar a los pequeños comerciantes.

Entre los puntos con mayor concentración de actividad se encuentran templos emblemáticos como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, así como la Catedral de Guadalajara, donde año con año se reúnen miles de tapatíos y visitantes.

También, la Comisión Dictaminadora de Centro Histórico avaló la instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la venta de pitayas, los cuales entrarán en vigor a partir de abril.

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Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de preservar las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad, al tiempo que impulsa la economía local y promueve el orden en el espacio público.

¿Dónde podrás encontrar las mejores empanadas?

  • Catedral 41 espacios
  • Sagrario 41 espacios
  • La Merced 40 espacios
  • Aranzazú y San Francisco 39 espacios
  • Las Capuchinas 18 espacios
  • Del Carmen 18 espacios
  • Santa Mónica 18 espacios
  • Santuario 18 espacios
  • San Juan de Dios 18 espacios
  • San José de Gracia 11 espacios
  • Santa María de Gracia 8 espacios
  • San Martín 4 espacios

Los sabores más exóticos de las empanadas

Leche, piña y fresa son los sabores más tradicionales de las empanadas y los más vendidos; también existen las saladas, como las de atún, rajas con queso, camarón, champiñones y marlin; sin embargo, al pasar de los años, cada vez son más los sabores que se pueden encontrar en el Centro.

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Arroz con leche, piña colada y capuchino son algunos de los sabores exóticos que en ediciones pasadas se han puesto a disposición de los clientes.

Las empanadas, en sus variadas presentaciones, siempre tendrán una opción para cada paladar.

EL INFORMADOR / ARCHIVO
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Con información del Gobierno de Guadalajara

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