La Semana Santa está por arrancar en Guadalajara y para los y las tapatías significa algo más allá de los rituales de la Iglesia católica: consumir empanadas. Y el Centro Histórico de la ciudad es un paraíso para conseguir estos ricos postres. Aquí te contamos los lugares donde se ofrecerán en días próximos:Ayer se dio a conocer que la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026, fortaleciendo así una de las tradiciones más representativas de la Ciudad.Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua.Con esta medida se busca fortalecer la economía local, además de impulsar a los pequeños comerciantes.Entre los puntos con mayor concentración de actividad se encuentran templos emblemáticos como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, así como la Catedral de Guadalajara, donde año con año se reúnen miles de tapatíos y visitantes.También, la Comisión Dictaminadora de Centro Histórico avaló la instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la venta de pitayas, los cuales entrarán en vigor a partir de abril.Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de preservar las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad, al tiempo que impulsa la economía local y promueve el orden en el espacio público.Leche, piña y fresa son los sabores más tradicionales de las empanadas y los más vendidos; también existen las saladas, como las de atún, rajas con queso, camarón, champiñones y marlin; sin embargo, al pasar de los años, cada vez son más los sabores que se pueden encontrar en el Centro.Arroz con leche, piña colada y capuchino son algunos de los sabores exóticos que en ediciones pasadas se han puesto a disposición de los clientes.Las empanadas, en sus variadas presentaciones, siempre tendrán una opción para cada paladar. Con información del Gobierno de Guadalajara* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA