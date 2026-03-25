La Semana Santa está por arrancar en Guadalajara y para los y las tapatías significa algo más allá de los rituales de la Iglesia católica: consumir empanadas. Y el Centro Histórico de la ciudad es un paraíso para conseguir estos ricos postres. Aquí te contamos los lugares donde se ofrecerán en días próximos:

¿Cuántos puestos de empanadas habrá en el Centro de Guadalajara?

Ayer se dio a conocer que la Comisión Dictaminadora del Gobierno de Guadalajara aprobó la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos, durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2026 , fortaleciendo así una de las tradiciones más representativas de la Ciudad.

Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua.

Con esta medida se busca fortalecer la economía local, además de impulsar a los pequeños comerciantes.

Entre los puntos con mayor concentración de actividad se encuentran templos emblemáticos como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, así como la Catedral de Guadalajara, donde año con año se reúnen miles de tapatíos y visitantes.

También, la Comisión Dictaminadora de Centro Histórico avaló la instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la venta de pitayas, los cuales entrarán en vigor a partir de abril.

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Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de preservar las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad, al tiempo que impulsa la economía local y promueve el orden en el espacio público.

¿Dónde podrás encontrar las mejores empanadas?

Catedral 41 espacios

Sagrario 41 espacios

La Merced 40 espacios

Aranzazú y San Francisco 39 espacios

Las Capuchinas 18 espacios

Del Carmen 18 espacios

Santa Mónica 18 espacios

Santuario 18 espacios

San Juan de Dios 18 espacios

San José de Gracia 11 espacios

Santa María de Gracia 8 espacios

San Martín 4 espacios

Los sabores más exóticos de las empanadas

Leche, piña y fresa son los sabores más tradicionales de las empanadas y los más vendidos; también existen las saladas, como las de atún, rajas con queso, camarón, champiñones y marlin; sin embargo, al pasar de los años, cada vez son más los sabores que se pueden encontrar en el Centro.

Arroz con leche, piña colada y capuchino son algunos de los sabores exóticos que en ediciones pasadas se han puesto a disposición de los clientes .

Las empanadas, en sus variadas presentaciones, siempre tendrán una opción para cada paladar.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con información del Gobierno de Guadalajara

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