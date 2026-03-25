En la Ciudad de México (CDMX), una iniciativa de ley busca que los padres pierdan la patria potestad de los hijos cuando exista una condena por maltrato animal. Estos son los detalles:

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma, presentó una iniciativa para que una de las causales para perder la patria potestad de los hijos sea el maltrato animal .

Durante la sesión de este martes, la legisladora propuso modificar el Código Civil capitalino para que una de las razones para perder a los hijos legalmente sea cuando uno de los padres o tutores sea condenado, mediante sentencia firme, por el delito de maltrato o crueldad animal .

¿De qué va la propuesta?

Desde tribuna, la legisladora sostuvo que la violencia no empieza de un momento a otro, sino que se aprende, se normaliza, se repite y muchas veces comienza donde menos se hace visible: en la forma en la que se trata a los seres sintientes.

Destacó que esta iniciativa tiene un propósito muy claro y muy humano: proteger a las niñas, niños y adolescentes de entornos donde la violencia ya está presente, aunque no sea siempre directa hacia ellos.

"Aquí es donde debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿Puede una persona que ha demostrado esa capacidad de violencia ser responsable del cuidado, formación y protección de una niña o niño? La respuesta que plantea esta iniciativa es clara, no podemos ignorar ese riesgo", dijo.

Y añadió: "Esto es importante decirlo con toda claridad: no es automático, no es arbitrario, no es por cualquier conducta y se requiere de tres puntos. El primero, un delito grave, no una falta administrativa; dos, una sentencia firme, es decir, ya comprobado por una autoridad judicial; y tres, un análisis del juez, siempre tomando en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes".

Luisa Ledesma comentó que su propuesta no busca castigar, sino prevenir . "Busca que el Estado actúe antes de que la violencia escale, antes de que las niñas, los niños o adolescentes sean las siguientes víctimas".

El maltrato animal en México

El estudio titulado “El maltrato animal y sus sanciones en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que el problema del maltrato animal es mucho más grande de lo que se puede ver en los videos difundidos a través de las redes sociales, estos son algunos datos importantes:

-Se estima que siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.

-Aunque la legislación mexicana no reconoce derechos a los animales, existen leyes y conceptos que los protegen, además de sanciones penales para las personas que los maltratan.

-La legislación federal utiliza los conceptos de “bienestar animal” y “trato digno y respetuoso a los animales”, mientras que algunas constituciones locales reconocen a los animales como “seres sintientes” para promover un trato respetuoso hacia ellos.

-Actualmente, en casi todo el país, el maltrato a los animales es considerado como un delito con penas que van desde un mes hasta seis años en prisión.

-Se estima que la tasa de castigo para el maltrato animal en el país es del 0.01%.

Luisa Ledesma comentó que su propuesta no busca castigar, sino prevenir. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Con información de SUN y el Senado de la República

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