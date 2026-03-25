Servicios GRATIS para las mascotas llegarán a la colonia Colinas de los Robles

La Caravana de Salud Animal llegará a la colonia Colinas de los Robles en el municipio de Zapopan con el objetivo de brindar servicios veterinarios gratuitos para las mascotas.

La cita es el próximo viernes 27 de marzo de 10:00 am a 2:00 de la tarde en la Explanada Colinas de los Robles con ubicación en: entre calle Cedros y calle Los Pinos, en la colonia Colinas de los Robles.

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Entre los servicios sin costo que Protección Animal de Zapopan brindará a los perritos y gatitos del lugar serán:

Esterilización (hay cupo limitado y se atiende a mascotas que pesen hasta 15 kilos).

Corte de uñas.

Adopciones.

Ecografía.

Consulta veterinaria.

Vacunación antirrábica.

Cabe destacar que la esterilización aunque sí es gratuita, es por cupo limitado y requiere registro previo a través del siguiente enlace: https://bit.ly/47Eme3t

CORTESÍA/ Protección Animal Zapopan

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Chips identificadores para las mascotas en Zapopan

Además, Protección Animal de Zapopan contará con chips identificadores con un costo de 135 pesos , también es necesario un registro en el enlace: https://bit.ly/3ZDpmbc

Ya en el sitio, las personas interesadas deberán crear una cuenta con un correo electrónico, registrar a su mascota y en un transcurso de 24 horas el registro será aprobado.

Es necesario ingresar nuevamente al sitio para realizar el pago de 135 pesos en línea, se requiere llevar el comprobante impreso a la Caravana de Salud Animal el día que visite la colonia

Los chips identificadores colocados a los perritos y gatitos tienen los siguiente beneficios:

Quedará identificado con 15 dígitos y los datos de la persona propietaria.

Cumple las normas internacionales para viajar.

Aumenta las probabilidades de recuperar a la mascota en caso de extravío.

Conoce su ubicación al escanear el QR de la plaquita incluída.

Registro de vacunas, citas y medicamentos.

¿Por qué es necesario vacunar a las mascotas?

Vacunar a las mascotas es una de las mejores decisiones para su bienestar, pues no solo las protege de enfermedades graves que pueden dejar secuelas o incluso ser mortales, sino que también fortalece sus defensas, especialmente cuando conviven con otros animales.

Además, la vacunación ayuda a prevenir contagios a las personas —como en el caso de la rabia—, por lo que también cuida a la familia en general.

En resumen, vacunar a una mascota no solo mejora su calidad de vida, sino que también te permite disfrutar de su compañía por mucho más tiempo.

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