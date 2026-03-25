El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió al cantante Laureano Brizuela, quien revivió su caso y pide una reparación económica.

Luego de que el cantante de origen argentino Laureano Brizuela, quien estuvo en la cárcel por evasión fiscal, reviviera su caso al anunciar que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la reparación del daño que le causaron en ese entonces, el SAT aseguró que actualmente no existe "terrorismo fiscal".

"En esta administración no existe lo que es el terrorismo fiscal; al contrario, si en algo estamos enfocados es brindar un mucho mejor servicio" , manifestó el Administrador General de Recaudación, Gari Flores Hernández González.

Aceptan que en años anteriores el SAT era más fiscalizador

Durante una conferencia de prensa para hablar sobre la declaración anual de impuestos para personas físicas, el funcionario esgrimió que en años anteriores, el SAT tuvo que ser mucho más fiscalizador.

Recordó que antes se les condonaban impuestos a los contribuyentes que no pagaban o se resistían en litigios.

"Hoy en día la situación es distinta, nuestros esfuerzos están más focalizados en la atención y los servicios", afirmó.

Destacó que, a diferencia del pasado, actualmente hay un cambio en la cultura contributiva .

El SAT revisará la situación de Laureano Brizuela

Gari Flores dijo que hasta ahora no tienen información sobre el caso del "Ángel del Rock" que tuvo fama en los años 80, por lo que se comprometió a revisar su situación para después compartirla .

Sin embargo, lo que sí pueden anticipar al intérprete de “Sueños compartidos” es que hoy no existe el terrorismo fiscal, al menos en estas administraciones, insistió.

El caso de Laureano Brizuela en los años 80

Brizuela fue acusado de defraudar al fisco en 1989, cuando todavía ni existía el SAT, experiencia que contó en su libro autobiográfico "Infamia del poder en México. Mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores" publicado por la editorial Grijalbo.

Fue en la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando Francisco Gil Díaz era subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda.

Hoy pide la reparación del daño por mil 600 millones de pesos , monto que le fue imputado por defraudación fiscal, por lo cual estuvo en el Reclusorio Norte.

En diciembre de 1996 pagó una fianza y fue absuelto.

El cantante de origen argentino Laureano Brizuela. EL INFORMADOR / ARCHIVO

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