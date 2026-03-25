Una tragedia envolvió a los habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que un joven de 15 años asesinara a tiros a dos maestras del centro educativo al que asistía. Hoy, la Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a los hechos.

La SEP lamentó los hechos de violencia ocurridos al interior del Colegio Antón Makarenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que derivaron en el deceso de dos maestras ; expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos, así como a la comunidad estudiantil y docente.

En un comunicado, convocó a todos los sectores: estudiantes, maestros y maestras, directivos, trabajadores, padres y madres de familia a sumar esfuerzos para unidos fortalecer las comunidades escolares.

También refrendó su compromiso de construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

"Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional, buscamos hacer de las escuelas espacios de paz. Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos", dijo.

Así fueron los hechos en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Este martes, un estudiante de 15 años asesinó a dos maestras en ese centro educativo, tras negársele el acceso al aula por llegar tarde .

El adolescente ingresó en la mañana armado con un fusil semiautomático tipo AR-15 calibre 5.56 y más de 40 cartuchos.

Según las primeras versiones, una de las maestras le negó el acceso al salón por llegar tarde; la segunda intentó intervenir y también fue baleada . El agresor fue detenido en el lugar de inmediato por personal de seguridad y entregado a las autoridades.

El adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán se grabó en redes

Antes del asesinato de las dos maestras, el propio menor habría publicado en su cuenta de Instagram diversos videos en los que aparece con un arma larga.

El joven —hijastro de un elemento de la Marina— fue detenido por autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público. Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Michoacán integró los videos difundidos en redes sociales a la carpeta de investigación para determinar su relación con el ataque.

Videos del adolescente armado

En los videos publicados en Instagram, el adolescente aparece vestido de negro, portando presuntamente el arma que más tarde utilizó en el ataque, además de mostrarla de forma directa frente a la cámara . La vestimenta coincide con la que llevaba al momento de ser detenido, lo que ha sido considerado como un elemento relevante dentro de la investigación.

El contenido fue difundido horas antes de los hechos y muestra al menor en posesión del arma, lo que apunta a una posible preparación previa . En uno de los videos utiliza la canción "Tomorrowland" de El Padrinito Toys, Alex Favela y Víctor Mendívil.

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Además de la presencia del arma, los videos contienen elementos visuales y de edición que refuerzan una construcción previa del contenido, lo que ha llevado a que se analice si el menor buscaba documentar o anticipar lo que ocurriría después; esta relación se mantiene como presunta y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pero la fiscalía del estado ya integró los videos a la carpeta de investigación.

También se analiza la posible referencia a casos similares difundidos en internet relacionados con la subcultura Incel, y que muestran conductas violentas replicadas, aunque hasta el momento no existe una línea confirmada sobre motivaciones específicas del adolescente.

La preparatoria "Anton Makarenko" emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento de las docentes María del Rosario y Tatiana Bedolla, señalando que su pérdida deja un impacto profundo en la comunidad educativa y manifestando solidaridad con sus familiares, estudiantes y personal docente.

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