SEJ: Fechas de preinscripción para el ciclo 2026-2027 en Jalisco

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) compartió los detalles de preinscripciones para el Ciclo Escolar 2026-2027, dirigido a nuevas y nuevos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Juan Carlos Miramontes, Secretario de Educación, explicó que este procedimiento tiene el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la educación básica y fortalecer la planeación del sistema educativo , puesto que ayuda a la asignación de docentes, adecuación de la infraestructura y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios ante alta demanda.

En sus palabras, este trámite ha permitido alcanzar altos niveles de satisfacción, pues el año pasado 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción.

“El hecho de hacerlo en febrero nos permite garantizar estos índices de arriba del 97 por ciento, pero también nos permite darles un mejor servicio”, subrayó.

Fechas de preinscripción para el Ciclo Escolar 2026-2027 en Jalisco

El trámite podrá realizarse de forma digital del martes 3 al viernes 27 de febrero , a través de la aplicación APPrende Jalisco o del sitio plataformaeducativa.jalisco.gob.mx .

Claudia Veliz Yerenas, Directora de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa, informó que el sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Primero de preescolar: En escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

En escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Segundo de preescolar: niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Tercero de preescolar: niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Primero de primaria: niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Primero de secundaria: menores de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025, que concluyeron su educación primaria o cursan el sexto grado de primaria.

Pasos para realizar la preinscripción

1. Ingresar a la aplicación APPrende Jalisco o al sitio web: https://plataformaeducativa.jalisco.gob.mx

2. Hacer clic en la sección Padres de Familia e ingresar a su cuenta. Si es nuevo, dar clic en el botón Regístrate y guardar los datos, ya que serán necesarios para consultar la asignación de escuela.

3. Ir a la sección Mis hijos, hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes (opción Alta Aspirante) o estudiantes (apartado de Vincular Estudiante), según corresponda. Es importante registrar a todas tus hijas e hijos para que el sistema pueda identificar en qué escuelas tienen hermanas o hermanos y así otorgarles prioridad en el plantel.

4. Una vez registrados y vinculados a su cuenta, ir al apartado Trámites, seleccionar Preinscripción y elegir la tarjeta de la hija o hijo que desea preinscribir.

5. Llenar los formularios.

6. Seleccionar cinco opciones de escuelas en orden de prioridad.

7. Verificar que toda la información ingresada sea correcta y hacer clic en Finalizar.

8. Descargar y guardar el comprobante de preinscripción con el número de folio del trámite.

La preinscripción en línea no aplica para las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial.

Para mayor información, la dependencia pone a disposición el Centro de Atención del Sistema de Inscripción a Educación Básica, que estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, en el número telefónico 33-3030-7550.

