Durante la madrugada de este domingo al menos seis vehículos fueron incendiados de manera intencional en Guadalajara. Protección Civil y Bomberos del municipio reportó que la mayoría se encontraban sobre la Avenida Niños Héroes.

Las unidades siniestradas se ubicaron en los cruces de Niños Héroes y Federalismo, Niños Héroes y Venezuela, Niños Héroes y Francia, Bruselas y Francia, Rayón y Niños Héroes y Venezuela y Niños Héroes.

Según reportes, los vehículos fueron incendiados a través de la tapa del tanque de gasolina, lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente y causara daños considerables en las unidades afectadas.

Se reportó que sujetos armados que viajaban a bordo de un automóvil serían los presuntos responsables de estos incendios; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la veracidad de esta información.

