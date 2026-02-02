Corea del Sur ya respondió la carta de Sheinbaum sobre BTS; ¿habrá más conciertos?

La mañana de este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la carta que envió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, solicitando más conciertos de la banda BTS en la capital del país ya fue contestada.

En su conferencia de prensa celebrada desde la Cineteca Nacional Chapultepec en la Ciudad de México, la Mandataria informó el presidente surcoreano agradeció el interés de los jóvenes mexicanos en la agrupación de k-pop e indicó que su administración se contactó con la promotora para que analice la posibilidad de más fechas.

“Nada más contestaron que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradecen la carta y que se puso en contacto con la empresa BTS” , dijo Sheinbaum.

La Presidenta mexicana decidió recurrir a la comunicación diplomática tras la polémica desatada en torno a la venta de boletos en Ticketmaster.

El ARMY mexicano —como se conoce a los seguidores de la agrupación— denunció que se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, fuera del mecanismo oficial, pues se había informado que la venta sería exclusivamente en línea, generando que un gran número de fanáticos se quedaran sin accesos.

La controversia llevó a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que esta mañana informó el inicio de un procedimiento para multar a Ticketmaster por más de 5 millones de pesos por presuntas infracciones en la venta de boletos para los tres conciertos que BTS tiene programados en el país en mayo de este año.

El titular de la dependencia, Iván Escalante, detalló que el procedimiento “por infracción a la ley” fue notificado el 28 de enero de 2026 y que Ticketmaster cuenta con diez días hábiles para ofrecer pruebas.

Asimismo, la Profeco emitió exhortos a las plataformas de reventa Viagogo, TopHop y Hello Ticket —con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente— para que eviten prácticas desleales y se ajusten a la regulación nacional.

