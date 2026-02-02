Elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron el reporte de un vehículo volcado en los carriles laterales de Periférico, a la altura de la colonia Lomas del Paraíso, dentro del municipio.

Bomberos de Guadalajara de la Base 5 se trasladaron al cruce del Periférico Norte Manuel Gómez Morín con Nicolás Nava en la colonia mencionada. En el sitio del reporte encontraron un vehículo compacto de modelo atrasado de color blanco volcado sobre su toldo y se encontraba abandonado por sus ocupantes. A su vez se trasladó personal de Salud del municipio, sin embargo, no se presentaron personas lesionadas.

Los elementos se coordinan para realizar el retiro del vehículo y trasladar el servicio a Policía Vial Jalisco.

La situación fue compartida a través de redes sociales de la página oficial de Protección Civil y Bomberos GDL y recordó conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante en el momento de trasladarse dentro de la ciudad.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Zapopan: Profeco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB