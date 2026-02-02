El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo este lunes una reunión con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, con quien acordó impulsar la construcción de una nueva cultura de paz en la entidad.

Asimismo, suscribió un acuerdo para establecer acciones focalizadas, que incluirán a los pueblos originarios —principalmente de la región norte del estado—, las mujeres, las niñas y los niños .

"Para mí es un honor recibirla en Jalisco, poder iniciar un trabajo conjunto con usted, con su fundación; de verdad, es algo que me emociona, es algo que habíamos soñado en Jalisco", afirmó el mandatario estatal.

El acuerdo entre el gobierno de Jalisco y la Fundación Rigoberta Menchú Tum establecerá una estrategia proactiva y propositiva.

"Vamos a empezar a trabajar (juntos) por los pueblos originarios, por las mujeres de nuestro estado, por una nueva cultura de paz, que usted y su fundación son un gran referente del mundo en ello", agregó Lemus Navarro.

Creo en la paz como cultura, como educación, como diálogo: Rigoberta Menchú

Rigoberta Menchú Tum fue ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992. A lo largo de su trayectoria, la lideresa social, activista y dirigente política indígena se consolidó como ejemplo, a nivel internacional, de conciliación, humanidad y respeto transgeneracional .

Menchú Tum externó su agradecimiento al pueblo mexicano y al estado de Jalisco por demostrar voluntad en la construcción de paz como vía de diálogo, defensa y reivindicación de los derechos humanos, principalmente de las mujeres y los pueblos originarios.

" Creo en la paz como cultura, como educación, como diálogo, creo en la paz como transmisión de experiencias, de conocimientos a nuestra juventud, a nuestras poblaciones que necesitan ser relevo generacional para nuestra sociedad ", destacó.

Agregó que lo importante de este acuerdo será trabajar con una agenda sencilla y productiva, con acciones determinadas y menos deliberativa, a fin de generar resultados puntuales.

