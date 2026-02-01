Con la emisión de un acuerdo para establecer una prórroga dirigida a las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco definió un nuevo calendario para realizar el procedimiento en 2026. Aquí te decimos a quiénes les corresponde hacer el trámite en febrero.

El cambio de placas es un procedimiento obligatorio para los vehículos cuyas láminas tengan los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” (roja y verde), ya que no cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, todos los vehículos que circulan en el estado deben portar los diseños de placas más recientes: “Collage” (2019) y “Cabañas” (2025).

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran características que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de las y los propietarios.

¿Quiénes deben hacer el cambio de placas en Jalisco en febrero de 2026?

Si realizaste el pago de tu refrendo antes del 26 de diciembre de 2025, es necesario que agendes tu cita para el canje de placas dentro del plazo indicado por la Secretaría de la Hacienda Pública. Durante el mes de febrero corresponde el turno a las placas con terminaciones 4, 5, 6 y 7.

La prórroga aplica únicamente para quienes hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar actualizaciones de datos, como cambio de propietario u otros trámites que impliquen modificaciones al registro.

La cita debe agendarse en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora .

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas gratuito?

En la oficina, las y los contribuyentes deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos—, también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular (aprobada o no).

Las personas que no realizaron el pago de su refrendo vehicular en 2025 y que estén obligadas a sustituir sus láminas deberán cubrir en 2026 el costo de la dotación de placas, que asciende a 2 mil 500 pesos.

